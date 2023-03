CAPTEI: 17º Cenários do Varejo destaca as tendências e inovações do setor varejista para 2023

O Dinamismo da diversidade e da tecnologia no setor varejista a partir da perspectiva do propósito e da inovação foi o tema da 17ª edição do Cenários do Varejo, um evento realizado pela CDL de Fortaleza, com apoio da Faculdade CDL e da CDL Jovem, no dia 09 de março, no Teatro RioMar Fortaleza.

Troca de ideias e experiências dentro do setor varejista, o evento também trouxe uma oportunidade para o público conhecer mais sobre as tendências e desafios para 2023, norteadas pelos temas discutidos e apresentados na NRF Big Show, NY, em janeiro deste ano.

Por lá, palestrantes experientes e renomados em varejo. Alberto Serrentino e Regiane Romano.

O case da Verdinha “O fenômeno da AM agora na FM” foi apresentado aos participantes. Um levantamento dos números imbatíveis da rádio que fala a língua do cearense.

A apresentação ficou por conta da Arenusa Goulart, gerente de marketing e do Kleber Dias, Supervisor das rádios.

O evento também contou com a presença dos colunistas: Inacio Aguiar, Victor Ximenes e Egídio Serpa, além do time comercial do SVM. Representando a Verdinha, os apresentadores, Tom Barros e Denise Santiago.

