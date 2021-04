Bote fé e siga em frente. Enfrente!

Grata a Deus por estar viva e desfrutar a sua corrida olhando o mar da orla fortalezense, Ingrid Gurgel estampou sua energia na semana.

A camiseta da psicóloga Ingrid Gurgel inspirou a coluna de hoje. Nada como um dia atrás do outro e muita paciência para momentos de calma na alma e, no momento certo, colocar o pé na vida e correr atrás do que tem que ser feito com muita fé!

Legenda: Germana Mendes, na foto com o filho Gabriel e o marido Alexandre Mendes. Foto: Reprodução

MAIS UM. Germana Mendes, na foto com o filho Gabriel e o marido Alexandre Mendes, na antevéspera do aniversário. Vida longa e feliz, Germana!

Legenda: Lívia Ary. Foto: Reprodução

1.6. Cada dia mais bem resolvida e doce, Lívia Ary chegou aos 16 anos apontando como uma das meninas mais lindas da nova geração.

Legenda: Roberta Farias, Haroldo Euclides e família. Foto: Reprodução

BENS PRECIOSOS. Roberta Farias registrou um momento de muita alegria com a família pela recuperação do marido Haroldo Euclides após dias de sufoco internado. Saúde e família são os bens mais preciosos.

Legenda: Danielle, Fernando Vitor e Ana Luiza. Foto: Reprodução

NO MAR. A família Sheldon já estão velejando pelas águas de Paraty, onde passam 1 semana em lockdown bem diferente (e atraente).

Legenda: Aline Pinho com os filhos Liz e Antônio. Foto: Reprodução

MÃE. Aline Pinho com os filhos Liz e Antônio em completa sintonia de amor.