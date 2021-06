Bordado com amor: conheça a designer cearense Cândida Lopes

A designer cearense Cândida Lopes (@candidaautoral) está há 21 anos no mundo da moda, sendo 19 deles criando peças para uma marca cearense.

Em 2014, Cândida lançou a Cândida Autoral, uma marca própria, pelo desejo de produzir peças com significado relacionado à terra, à artesania e à ancestralidade.

Entre as artes, o bordado foi o escolhido para estampar as produções de Cândida. Logo, resolveu fazer um curso de bordado para que suas peças ficassem da forma que ela imaginava e, assim, saber compartilhar com as demais bordadeiras.

“Quando minha mãe sofreu um AVC e, por cinco meses fui sua acompanhante no hospital, o bordado foi o meu resgate. Tirou-me de um momento de dor. O encantamento foi fortalecido", conta.

No hospital, começaram as primeiras produções em joias de prata com os micros bordados e, lá mesmo, começou a vender. Assim, em Prata de Lei, a designer desenvolve peças que unem o linho e fibras naturais ao bordado, imprimindo sua identidade no forte da marca.

E não parou por aí! Cândida Lopes ganhou o mundo fashion: desfilou suas criações em cinco edições do DFB Festival, é bordadeira, figurinista, stylist e apresentou o programa de moda Hipermoderno. É uma mulher que tem propósito de multiplicar e dar mais cor ao amor.

Foi por admirar a história dessa mulher, pelo trabalho que ela desenvolve, por valorizar os produtos que ela cria, que a SiSi trouxe as lindas opções de camisetas para o dia dos namorados desenvolvidos por Cândida Lopes com frases de amor e as força das cores.

Confira os variados tipos de camisas: