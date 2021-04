Barriga para amar

Tenho certeza que você ficou curiosa para saber que barriga é essa? Posso até estar enganada, mas acredito que não tenha mulher no mundo todo que não queira estar bem na hora que encontrar o seu amor no fim de semana.

A SiSi vai dar uma forcinha hoje e te apresentar um método para a conquista da barriga que você sempre sonhou sem precisar de muito esforço abdominal.

Legenda: Método de Danielle Bandeira ajuda na recuperação da musculatura abdominal. Foto: divulgação

A fisioterapeuta Danielle Bandeira informa que, na Europa, o método é o mais aplicado para recuperação da musculatura abdominal e estética de mães no pós-parto e adverte que quanto mais cedo ele for aplicado, mais rápido será o resultado.

“O programa é focado em exercícios respiratórios específicos para a musculatura abdominal, gerando os seguintes benefícios: redução das medidas na cintura, do inchaço, da 'pochete', da flacidez, do escape do xixi e, na maioria dos casos, a regularização do funcionamento do intestino, além de melhorar a postura, o condicionamento físico, reduzir ou eliminar o refluxo, melhora, ainda, diminui os incômodos durante a relação sexual e aumenta a libido (desejo sexual)”, assegura Danielle.

A gente sabe que tudo isso é importante, porque envolve todo um encadeamento de bem-estar. Porém, lembre-se que estar "sarada", segundo Rafa Brites, significa que você está curada da pressão social que as mulheres sofrem por estar em um padrão e acrescenta: “Ser sarada é saber amar o próprio corpo. É não se violentar, ser carinhosa com as palavras que usa quando se refere a ele. E entender que ele está a serviço da nossa existência aqui e não ao contrário”.

Então, tenha a barriga para você se amar!

Acompanhe o passo a passo da técnica da fisioterapeuta Danielle Bandeira no @sejasisi.

POR ONDE FLOR

Legenda: Plantas bem adaptadas ao processo de desidratação são gipsofilas e latifolhas. Foto: Divulgação

Algumas plantinhas têm a capacidade de ficarem secas sem perder o charme. Pedimos a @cestafofa para ensinar passo a passo da desidratação dessas plantas que deixam a casa com charme e estilo: “Para desidratar uma flor ou folha é simples! Coloque-as penduradas de cabeça para baixo num lugar escuro. Espere alguns dias. Depois dessa espera, pode tingi-las!”

MARATONAR

The Serpent conta uma história que parece inacreditável, mas que aconteceu (e acontece) nessa vida.

Foto: Divulgação

Baseada em fatos, a nova série do Netflix tem 8 episódios e prende a atenção com a história de Charles Sobhraj. Serial killer e golpista francês, tinha como vítimas os viajantes que, nos anos 70, exploravam a “trilha hippie” do sudoeste asiático. The Serpent (ou “O Paraíso e a Serpente”) é impactante, prende a sua atenção, tem estética bonita, além de deixar os espectadores curiosos em saber se a justiça foi feita e como estão os personagens envolvidos, atualmente. Dica do nosso Luciano Maia que conferi e compartilho, porque é imperdível!

SEMANA DO BEIJO

Foto: Reprodução

Essa semana é comemorada a semana do beijo, um gesto de carinho mais intenso e verdadeiro dos seres humanos. Existem vários tipos de beijo e, falando nisso, a “Sisi Lover” Ana Thomas lembrou de um livro do jornalista Pedro Paulo Carneiro. “Dossiê do Beijo: 484 Formas de Beijar”, é o mais completo sobre beijo do Brasil. Portanto, é para não passar vexame e beijar muuuito quem você ama (se puder, claro!)

CAPTEI

Foto: Divulgação

CHEIA DE CHARME

Marcella Cidrão entende de moda, produção e tendência para um final de semana mais colorido.

ARRASA

Foto: Divulgação

Ela tem um dos perfis mais lindos e orgânicos do Instagram. Sem fazer esforço, Camila Militão é linda, arrasa e ponto final.

WELCOME!

Foto: Thiago Gadelha/Divulgação

A SiSi dá as boas-vindas para o novo colunista do Diário do Nordeste, o psicólogo Tom Trajano. Um verdadeiro presente para os leitores do jornal! Mais uma grande sacada do diretor-superintendente Ruy do Ceará.