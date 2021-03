Você sabia que existe um banco de abraços para eventuais emergências? Essa ideia partiu de um grupo de artistas do Brasil e de Portugal quando resolveram criar o “Banco de Abraços: Mulheres que ensaiam zona de resistência.”.

O fato de estarem em cidades e países diferentes faz com que compartilhem questões comuns acerca das restrições inéditas que vivenciam neste período e decidiram-se por uma ação coletiva e aberta, aos que queiram, compartilhar abraços.

“O ato de resistir persiste no corpo, na respiração, no desejo. Resistimos como ato de sobrevivência, como ao caminhar pela rua numa coreografia urbana de corpos que não se tocam. A pandemia nos exige uma distância física segura. Pensamos naqueles que amamos e não podemos abraçar. E naqueles que ainda não amamos. As novas relações têm pouco espaço neste tempo. Pela sobrevivência, resistimos ao abraço e sentimos o desejo”, expressou o grupo.

Legenda: EspectraI: Abraco: Carolina Corrêa e Thembi Rosa, creaciones em refugio.

Se você ficou interessada em entender mais sobre o projeto, o vídeo, seguido de conversa com o público, será exibido no dia 6 de março, às 15h, no Seminário TEPe, como parte da 7ª Bienal Internacional de Dança – De Par Em Par, com transmissão no canal da Bienal no YouTube.

Águas de Março

Legenda: Guarda-chuva transparente é uma boa pedida. Não “briga” com nenhuma composição de estilo, além de te dar aquela norteada no tempo!

Março chegou trazendo chuva para o Ceará. Vamos combinar que as cearenses não são as mais prevenidas para esses momentos. Por isso, a SiSi te dá uma ajudinha e apresenta algumas opções mais descoladas para os dias chuvosos.

Legenda: O tênis All Star Converse já está com a versão emborrachada e transparente. Cool!

Nova direção

Legenda: O sacerdote Jesuíta e diretor pastoral do Colégio Santo Inácio, Padre Eugênio Pacelli, assume mais uma atribuição da obra Jesuíta no Ceará: diretor do Mosteiro dos Jesuítas, em Baturité, a partir desse mês.

O bom filho a casa torna. Natural de Baturité, padre Eugênio, com 25 anos de ordenação sacerdotal, diretor do Colégio Santo Inácio, condutor do Movimento Amare e dos projetos de evangelização da escola jesuíta, da qual é diretor pastoral, assume, agora em março, como diretor do Mosteiro dos Jesuítas em Baturité.

Apesar de dividir seus dias entre Fortaleza e Baturité, manterá seus compromissos na capital: cumprindo sua agenda na escola aos domingos e às segundas-feiras, a celebração para crianças, missa para a comunidade e "Noite da Misericórdia", além dos casamentos e batizados aos finais de semana.

Trintou

Marcos Lessa trintou no último dia 28 de fevereiro e promoveu uma live solidária para arrecadar doação para o estado do Acre. Lógico que foi um sucesso absoluto com direito a sessão de parabéns ao vivo junto com a família do cantor. Viva a sua vida, Marcos e a de tantas pessoas que você ajudou com a linda iniciativa! Parabéns!

Xodó

A família Erel esteve na Praia do Forte, Bahia, no último final de semana, para o campeonato norte nordeste de hipismo que foi cancelado pelo Decreto local. Sem desanimar, a família comemorou os 2 anos de Celina Erel com o tema fundo do mar, bem apropriado para uma pisciana!