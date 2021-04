Amenorreia, logo agora!

No último final de semana uma famosa e carismática influencer nacional foi surpreendida com um diagnóstico que impactou seus planos familiares: amenorreia!

Atenta e cuidadosa com seus seguidores, a modelo fez um alerta na sua rede social sobre esse tipo de distúrbio em plena idade reprodutiva.

O sinal amarelo para as mulheres que pretendem adiar a maternidade é um tema super atual e merece enfrentamento, já que a medicina reprodutiva está bem avançada e preparada para a nova realidade.

A SiSi, respeita e preserva a imagem da influencer, mas não poderia deixar de compartilhar com as suas lovers que as armadilhas do destino podem existir e é aqui que você conhece, através da Dra. Andreisa Bilhar, uroginecologista, detalhes desse distúrbio que tem um nome feio e esquisito.

Legenda: Andreisa Bilhar é uroginecologista e professora de ginecologia da Universidade Federal do Ceará. Foto: Divulgação

A amenorreia é popularmente conhecida como menopausa precoce. Essa insuficiência ovariana prematura é dita quando ocorre em mulheres antes dos 40 anos. É a ausência de menstruação por 3 ciclos menstruais ou por 6 meses.

Diante do quadro acima descrito, a mulher deve realizar uma avaliação clínica com uma médica especializada para verificar: o histórico familiar, somado a exames laboratoriais e de imagens específicos.

Esse problema acomete cerca de 1% das mulheres e corresponde a 12% das amenorreias.

Os principais sintomas, além da falta da menstruação, são: ondas de calor, secura vaginal, diminuição da libido e alteração do sono.

“As causas são variadas e incluem defeitos cromossômicos e genéticos, processos autoimunes, consequências de rádio ou quimioterapia sobre os ovários, infecções, cirurgias, mas, ainda, permanece como idiopática (sem causa aparente) na maioria das vezes”, esclarece a médica Andreisa Bilhar.

A uroginecologista complementa ainda que “o tratamento deve obedecer aos anseios da mulher, incluindo aconselhamento cuidadoso e suporte emocional, e compreende combater o fator causal, a terapia hormonal e, quando possível, a restauração da fertilidade”.

Portanto, fique atenta: uma história familiar de menopausa precoce, necessidade de rádio ou quimioterapia deve suscitar avaliação da reserva ovariana e orientação quanto ao futuro reprodutivo da mulher. O congelamento de óvulos nesses casos constitui uma boa opção para quem deseja postergar a maternidade.

NOTAS

ROTINA PARA OS LÁBIOS

Os lábios sofrem com agressões externas, tais como: frio, calor, poluição e vento, causando machucados e o envelhecimento precoce da região. É importante que sejam usados produtos específicos para a região da boca, além de manter uma rotina de cuidados do jeito que vamos te contar:

- Esfolie apenas uma vez por semana para remover as células mortas;

- Hidrate com os lip balms que tenham manteigas hidratantes, óleos, antioxidantes, vitamina E, colágenos e outras substâncias que possam hidratar rapidamente os lábios;

- Proteja com protetores labiais de, no mínimo 30 FPS, e reaplique a cada 2 horas e, por fim,

- Beba água ingerindo, no mínimo, dois litros de água por dia.

NÓS, MULHERES

Legenda: O livro de Rosa Monteiro ganhou destaque no feed de Raquel Machado, professora e aprendiz de bem viver. Foto: Divulgação

O livro “Nós, Mulheres” conta a vida de mulheres como Ágatha Christie, Marie Curie, Simone de Beauvoir, entre outras, que comentam os amores, os amantes, a força que tiveram diante de momentos difíceis da vida, o que renunciaram e em que lutaram por ser mulher. São textos curtos, fortes, belos e divertidos. Uma injeção de vida. Falou e disse a multiplicadora de boas leituras, Raquel Machado.

#TBT

Legenda: Trailer do Gaúcho, que, segundo Totonho Laprovitera, era lá que os esfomeados notívagos e boêmios se alimentavam das noites cearenses! Foto: Divulgação

Se tem uma coisa que dá super certo em Fortaleza é trailler com comidas. Não é de hoje! Nos anos 70 /80 tinha o trailer do Gaúcho na Beira Mar, depois da Rua Frei Mansueto, que é lembrado até hoje. O sucesso era tão grande que os rueiros não paravam de chegar a partir do final da tarde até altas madrugadas. As merendas mais inesquecíveis eram: os sanduíches “meat com” (pão bola, hambúrguer, queijo prato, ovo, tomate, alface e maionese), “meat sem” (pão bola, hambúrguer, queijo prato, tomate, alface e maionese) e “passaporte de galinha” (pão de cachorro quente, galinha desfiada, ervilhas, queijo ralado e maionese), com o molho especial, de receita guardada à sete chaves! Detalhes como esses, só pessoas que sabem viver como Totonho Laprovitera é que sabem compartilhar alegrias! Adorei!

PODEROSAS

Valor do conhecimento

Foto: Divulgação



É da estudante do último semestre de medicina da Unifor, Raquel Queiroz, a vaga para estar entre os 40 alunos brasileiros selecionados para debater com a ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina de 2014 e com o de Física de 2012, no evento online “O Valor da Ciência”. Quem sabe, sabe!

Campeã

Denise Santiago é daquelas jornalistas que vibram com cada notícia do esporte onde quer que esteja: rádio, podcast ou tv. A mulher é a versátil!

Foto: Divulgação

Viva o meu cabelo!

A advogada Alyne Prado estampou sua beleza e seus lindos cachos nas redes sociais posicionando-se sobre um tema polêmico do BBB21.

Foto: Divulgação