A dentista Candice atuou por 15 anos em consultório e postos de saúde, mas ouviu o seu coração e resolveu dedicar-se a vida e o trabalho na fazenda: “foi na pecuária que me encontrei.”, confirma.

Essa sucessão familiar é bem característica das mulheres que integram o agronegócio, como forma de aperfeiçoar a atividade e torná-la mais rentável.

“Protagonizar uma atividade culturalmente masculina, vencer as limitações de se produzir no Ceará com as adversidades impostas pelo clima, a distância da família (as fazendas distam 530 km de Fortaleza) e todas as dificuldades próprias do setor é um desafio constante que só consegue vencer por muito amor mesmo.” Comenta a pecuarista sobre as adversidades do meio rural.

Legenda: Candice Rangel Trajano, 42 anos, é casada com Tom Trajano e mãe do Gabriel e da Clara.

O apoio da família foi fundamental. Quando optou em trabalhar na fazenda reinventou-se: foram horas de estudos, pesquisas, buscas de conhecimento, mudar toda logística de funcionamento da empresa, investir em tecnologia, driblar preconceitos, etc.

O campo não aceita amadores, principalmente com a visibilidade do agronegócio.

“Estamos mais conscientes da demanda mundial pela produção de alimentos e da importância desse setor que alavanca a economia do país. Produzir mais, em menos tempo, em áreas menores e sempre atentos a sustentabilidade, faz do nosso país o celeiro do mundo.”, reforçou Candice.

Legenda: Gado Nelore

O que mais motiva essa mulher é o amor. Amor pelo trabalho no campo e por continuar a história da família.

Nesse universo de significados interior tem conquistas e trocas de experiências com os colaboradores que são sua segunda família e fazem dessa jornada um caminho cheio de realizações.

É no contato com a natureza e levando a bioada que a nossa agroinspiradora constrói a sua estrada da vida.

Legenda: A vida simples da fazenda é cheia de significados para a agropecuarista

CURIOSIDADE: Em 2020, o resultado de uma pesquisa feita pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) atestou que as mulheres que atuam no agronegócio são responsáveis pela gestão de, no mínimo, 30% do segmento — muito acima do registrado na indústria (22%) e na área de tecnologia (20%). Isso significa em números que o setor do agro feminino movimenta cerca de US$ 165 bilhões, ou seja, 8% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, uma vez que o agronegócio representa 25% do PIB total.

VOCÊ SABIA?

Legenda: Live Rooms é a novidade do momento!

O Instagram acaba de lançar o Live Rooms, uma ferramenta que possibilita lives com até quatro participantes, interativa e em tempo real! Gostaram da novidade? Pois, se prepare para a nova possibilidade de expandir os temas nas redes socias!

#TBT

Legenda: A Glamour Girl Marina Rôla e Marcondes Viana

A primeira festa de escolha da Glamour Girl em Fortaleza ocorreu em dezembro de 1955, promovida por um dos pioneiros da crônica social cearense, Geraldo Silveira (Robert de Sangerie). No início dos anos 1960, Lúcio Brasileiro ficou responsável pela organização do concurso de beleza, seguido de Carlos Medeiros e, a partir de 1968, passei a assinar o concurso, até o ano de 2011, quando realizamos mais um evento e estamos preparando um para marcar os 50 anos, acontecidos em 2018. Talvez, em 2022.

Legenda: As Glamour Girls, Giovana de Castro e Izabela Fiúza

Legenda: Na foto, a candidata Vania Negromonte e a ganhadora do concurso Marcela Montenegro que, infelizmente, partiu tão cedo.