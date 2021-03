Decidida, ativa e muito boa de números, foi apelidada pelo pai de “o homem de saia”, porque na família exercia a liderança, estabelecendo regras e encargos. Tornou-se a primeira mulher empresária do Ceará quando assumiu a Loja Americana (onde hoje é o Cine São Luiz), atividade super incomum na época, porque as mulheres dedicavam-se as atividades domésticas.

Em 1950, após a morte do marido, Nestor Leite Barbosa, assumiu sozinha a Diatomita Industrial Ltda.

Na vida familiar era atenta aos cuidados com os filhos e atualizada com atividades extracurriculares, tais como: aulas de ginástica suecas, línguas estrangeiras, piano e contas, pois considerava serem pilares para uma boa educação. Não era muito afetuosa, mas demonstrava carinho com atitudes de amor.

Legenda: Anita da Frota Gentil Barbosa Foto: Reprodução

Era extremamente religiosa sem ser piegas. Praticava caridade como dever e obrigação prestando ajuda aos flagelados das secas e arrecadações de recursos para as famílias pobres.

Era vaidosa e dentro de casa usava salto alto e meia fina. A casa sempre muito arrumada com flores para enfeitar os ambientes.

Por dentro, Anita era uma mulher de fibra que não se quedava ao mundo masculino. Era avessa a qualquer tipo de afetação, a mesuras prolongadas, conversas sem objetividade, a mentiras protocolares e as lentes dos fotógrafos. Quer saber mais?

A ousada Anita também foi a primeira mulher a dirigir um automóvel em Fortaleza! Que tal?

Legenda: Anita e o automóvel Foto: Reprodução

Acelerada Anita era, com certeza!

