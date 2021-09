A vida é feita da conexão entre muitos pontos

Steve Jobs falou algo muito interessante um dia: connect the dots. Que significa "ligue os pontos", assim como aqueles desenhos de criança que a gente liga os pontilhados até formar o desenho no todo. Ele queria dizer que ligando todos os fatos e momentos da nossa vida, sejam as alegrias, tristezas, vitórias, karma, desapontamentos saberemos pra onde iremos e quem somos. Como se essa caminhada fizesse nosso mapa.

Significa que pra crescermos e sabermos quem somos e pra onde vamos ou onde desejamos seguir, devemos olhar pra trás. Não com um olhar de lamento ou de volta ao passado. Mas saber que cada pedaço dele teve um pontilhado em nossa vida, possivelmente que nunca será apagado, para formarmos todo o nosso desenho.

É a bagagem, o que ficou, o que marcou, o que passou. Parte da vida que não será apagada mas de alguma maneira passou por aqui. Parte do que vai ser ligado pra sermos quem somos apesar ou por causa de.

Essa visão torna nosso eu presente mais otimista mesmo que o momento não seja bom - todos formam quem somos e pra onde vamos.

Conecte os pontos. Nada é a toa.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.