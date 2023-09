Novo administrador do Terminal Marítimo de Fortaleza negocia novos cruzeiros e promete gerar empregos

Cerca de um mês após arrematar em leilão a concessão do Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza, o grupo brasileiro ABA Infra negocia a entrada de Fortaleza em rotas de cruzeiros com o objetivo de aumentar a movimentação no equipamento cearense. Com a perspectiva de ampliar a demanda, a nova administração prevê melhorias que vão da infraestrutura à tecnologia da informação.

O grupo ABA Infra informou que aguarda procedimentos internos dos órgãos públicos contratantes para a assinatura do contrato. Quando isso acontecer, a empresa assume de fato as operações do terminal.

Em entrevista a esta coluna, o diretor do grupo, Luis Floriano, revela que o objetivo principal é fazer com que o Nordeste entre no radar de cruzeiros. “Este é o nosso objetivo principal. Estamos em negociação para incluir e proporcionar o aumento de demandas na região Nordeste”.

Quanto às melhorias, ele pontua que os pontos prioritários de investimento são os equipamentos de conforto, como elevador, escada rolante e ar condicionado, além da “revisão da infraestrutura do prédio” e a parte de tecnologia da informação.

Todos esses investimentos devem ocorrer em um prazo de 12 meses, conforme projeção do grupo, e estão dentro do escopo dos R$ 4 milhões de investimento previstos pela ABA Infra quando emitiu nota à imprensa sobre o arrendamento do terminal.

Além dos investimentos para melhorar a infraestrutura e tecnologia da informação no terminal cearense, o grupo ABA Infra também projeta a criação de novos empregos.

“A previsão é de que haja cerca de 100 contratações em período de temporada de cruzeiros para as áreas de atendimento a passageiros, área administrativa, controle de acesso e limpeza”.

Eventos na mira da administradora

Apesar dos esforços empenhados em colocar Fortaleza na rota de mais cruzeiros, essa não é a única finalidade pretendida pelo grupo ABA Infra para o Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza.

De acordo com a nova concessionária, a intenção é usar o equipamento tanto para os cruzeiros como para eventos, no caso fora da temporada de cruzeiros.

