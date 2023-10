Tecnologia da Informação: Elmano acende a luz do entendimento

"No orçamento total do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2024, com previsão de R$ 37,3 bilhões, a previsão de investimento estadual soma R$ 3,6 bilhões, quase 10% da despesa total.

"A proposta também prevê a aplicação inicial em gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino superior a 25% da Receita Líquida de Impostos e Transferências (RLIT). Também para 2024, o indicador da área da saúde deve ter 17,1% da RLIT.

"Apesar do impacto causado aos estados brasileiros, com consequente impacto aos municípios de todo o país, pela perda de arrecadação decorrente das Leis Complementares (LC) 192 e 194, de 2022, que limitam a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nos setores de combustíveis, energia elétrica, comunicações e no Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop), o Governo do Ceará tem realizado com antecedência todos os ajustes necessários nas finanças públicas para continuar garantindo o equilíbrio e a sustentabilidade fiscal.

"O balanço do segundo quadrimestre de 2023, apresentado em audiência pública neste mês de outubro, reitera o cuidado com as contas estaduais. Parte dele pode ser conferido na notícia disponibilizada em nosso site: www.sefaz.ce.gov.br/2023/10/06/resultados-fiscais-do-2o-quadrimestre-de-2023-sao-apresentados-pela-sefaz-ce-em-audiencia-publica"