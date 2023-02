Obras da UTE Portocém na ZPE-Ceará começarão em abril

Logo após receber ontem à noite o título de Cidadão Cearense, que lhe conferiu a Assembleia Legislativa do Ceará por proposta do presidente da casa, deputado Evandro Leitão, o empresário sul-matogrossense Paulo Monteiro anunciou que começarão no próximo mês de abril as obras de construção da Usina Termelétrica Portocém.

Trata-se de um projeto que foi leiloado em dezembro de 2021 pela Agência Nacional de Energia Elétrica e arrematado pelo Consórcio Portocém, coordenado por Paulo Monteiro e integrado por empresas norte-americanas.

Esse empreendimento, que consumirá investimento de R$ 4,2 bilhões, dará emprego direto a 2.500 pessoas na sua construção e a 600 outras na fase de operação, prevista para começar em 2025 dentro da área da Zona para Processamento de Exportação (ZPE-Ceará), no Complexo do Pecém.

De acordo com Paulo Monteiro, a UTE Portocém será construída pela Construtora Andrade Gutierrez, com a supervisão da Mitsubishi, que qualificará cada etapa da obra.

A Portocém usará gás natural a ser fornecido pela Shell, para o que disporá de uma estrutura flutuante no meio na área abrigada do Porto do Pecém, onde atracará o navio regaseificador que será afretado pela UTE.

Ao falar na solenidade a que compareceram dezenas de personalidades, entre as quais o senador Cid Gomes; o empresário Fernando Cirino Gurgel; o secretário do Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho; o ex-secretário Maia Júnior; o presidente da Adece, Danilo Serpa; o vice-presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), André Montenegro; e o ex-deputado federal e ex-secretário de Indústria e Comércio do Ceará, Antônio Balhmann, o empresário Paulo Monteiro não segurou a emoção e disse que sente muito orgulho de ser agora legalmente cearense.

Este colunista perguntou a Monteiro se ele tem algum novo investimento previsto para o Ceará.

Ele respondeu afirmativamente, mas com uma ressalva: “Não posso revelar agora, mas virá um novo grande investimento”.