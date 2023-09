Missão cearense está em Israel conhecendo tecnologias para o agro

Este conteúdo é apoiado por:

Sob forte calor, mas mantendo o objetivo de obter conhecimento sobre as novas tecnologias aplicadas à agricultura e à pecuária, a missão empresarial cearense que, desde sexta-feira, visita Israel, manda dizer à coluna que vem “tirando o melhor proveito da integração do grupo com a contrapartida israelense em benefício da economia do Ceará, colocando a inovação como uma linha estratégica de fortalecimento dos nossos setores tradicionais”, como disse o consultor Carlos Matos, que organizou e lidera a viagem.

Integram a missão empresários, entre os quais Bruno Girão, sócio e CEO da Alvoar (antiga Betânia Lácteos); Fábio Regis, sócio e CEO do Sítio Barreira, maior produtor de bananas do Ceará e do Nordeste; e Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec); estrelas da academia, como a professora doutora Diana Azevedo, vice-reitora da Universidade Federal do Ceará (UFC); e políticos, como o prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira, e de Quixeramobim, Cirilo Pimenta.

Os professores Raphael Bar-El, Dafna Swartz e David Bentonlila, da Universidade Bem Gurion, acompanham o grupo cearense, que está a visitar as maiores empresas da agricultura e da pecuária de Israel.

Neste domingo, 3, os cearenses reuniram-se com a Autoridade de Inovação de Israel. A reunião aconteceu no Park Tecnológico de Jerusalem, no qual estão abrigadas diversas instituições públicas e empresas privadas. Seu orçamento é, neste ano, R$ 500 milhões.

O secretário Executivo da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Gobverno do Ceará, disse à coluna que a reunião "foi muito importante porque revelou o que Israel está fazendo agora no setor da inovação, e podemos dizer que vêm aí muitas novidades na tecnologia para a agropecuária, que, em Israel, já é inovadora".

Na tarde deste domingo, a missão cearense terá reunião no Rupin Academic Center, onde conhecerão a Inteligência Artificial para Indústrias Tradicionais.

Ontem, os 24 integrantes da missão alegraram-se com o teor da mensagem que o vice-presidente da Fiec e fundador da Cemag e da Itaueira, Carlos Prato, lhes por intermédio de Carlos Mato. O texto da mensagem é seguinte:

“Desejo muito sucesso a essa nova missão a Israel. Diga ao grupo participante que, na missão de 1999, no primeiro semestre, tive a oportunidade de visitar vários tipos de plantios agrícolas, fábricas de equipamentos e insumos agrícolas (Netafim - gotejamento), dentre outros. No final do mesmo ano, a Itaueira Agropecuária iniciou seu primeiro plantio de melão com a marca Rei, em Jaguaruana. Hoje são, em números redondos, 3 mil hectares de plantio anual de melão e melancia, irrigados com gotejamento, com 2 mil colaboradores. Desejo que todos aproveitem bem a oportunidade e se sintam motivados a participar deste novo momento da agropecuária cearense.”