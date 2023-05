Evangelho de hoje, 2ª feira, 22/05/23 (Jo 16, 29-33)

Naquele tempo: Os discípulos disseram a Jesus: 'Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: 'Credes agora? Eis que vem a hora - e já chegou - em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só; o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo, tereis tribulações. Mas, tende coragem! Eu venci o mundo!’

Reflexão - Espírito Santo, vem!

Jesus conhecia profundamente o coração dos Seus discípulos, por isso, quando eles deram sinais de que já entendiam as Suas palavras e que estavam bem firmes na fé, afirmando: “cremos que viestes da parte de Deus”, Ele lhes respondeu: “Credes agora?” Vocês têm certeza disso? “eis que vem a hora em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só”. As mesmas palavras também Jesus poderá dizer para nós, porque Ele também conhece o nosso coração e sabe do que somos capazes! Ele nos conhece profundamente e por mais que tenhamos as melhores intenções nunca conseguiremos estar convictos e inabaláveis na fé. Às vezes diante de qualquer problema nós sucumbimos, mas, porque conhece verdadeiramente a nossa humanidade e sabe do que somos capazes sem o Seu auxílio, Jesus no encoraja a vencer o mundo, apesar de todas as nossas tribulações, dúvidas e fragilidades. Antes mesmo da Sua ressurreição Jesus proclamou a Sua Vitória porque sabia em quem podia confiar. “Mas eu não estou só. Porque o Pai está comigo!” Nós também somos vitoriosos, porque já possuímos o Espírito de Jesus. Sem o Espírito Santo nós agiremos conforme o que Jesus falou sobre os apóstolos: dispersar-nos-emos, nos acovardaremos e não enfrentaremos os desafios, as provas, os testes, que a vida nos impõe. Tenhamos, pois a paz em Jesus. Ele venceu o mundo e, com Ele, nós seremos mais que vencedores, seremos felizes, apesar de todos os percalços. – Não tenha receio, Jesus é o vencedor do mundo e o Espírito Santo o ajudará a vencer as tribulações. – Faça um exercício diário na sua vida: peça a ajuda do Espírito Santo antes de decisão, a toda hora, diante de todos os seus empreendimentos. “Espírito Santo, vem, vem – acompanha-me, converte-me, toma a minha vida! Santifica-me consola-me, Espírito Santo vem!”

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO