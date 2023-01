Elmano foi sábio na escalação do seu time da área da economia

Acertou o governador Elmano Freitas na escalação do seu time de secretários para as áreas ligadas à economia.

Ele nomeou o deputado estadual Salmito Filho, com bom conhecimento do setor, para a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE); a cientista Sandra Monteiro para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitice); o economista Hugo Figueiredo para o comando da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Portuário e Industrial do Pecém, empresa que administra, também, a ZPE-Ceará; e a empresária Roseane Medeiros, que era secretária Executiva da Indústria da antiga Sedet, para a Secretaria de Assuntos Internacionais (SAI).

Ao escalar esse time, Elmano Freitas mostrou sabedoria, pois deu a esses organismos – cujas ações são transversais – um comando técnico, sem a interferência da política, não obstante ser o titular da SDE um político.

Mas é pela política – e por meio dos políticos – que, no regime democrático, os problemas surgem e são resolvidos. Para isto, evidentemente, os políticos têm de estar comprometidos com a Política de P maiúsculo. O governador Elmano, do PT, emite os primeiros sinais de que tem esse compromisso, e isto é bom para o mundo do trabalho e para o universo da produção.

A Secitece tem tudo a ver com o desenvolvimento econômico do estado, principalmente com o projeto de implantação do Hub do Hidrogênio Verde do Pecém. Será essa Secretaria, interagindo com a SDE, com a comunidade acadêmica (UFC à frente) e com a iniciativa privada, sob a liderança da Fiec, que contribuirá para a formação e qualificação da mão de obra técnica que será demandada pelas mais de duas dezenas de empresas nacionais e estrangeiras que estão chegando aqui para tornar realidade o sonho do Hub do H2V.

A Secretaria de Assuntos Internacionais (SAI), por sua vez, será o que foi quando esteve sob a liderança de César Ribeiro: um canal relevante de comunicação do governo do estado com empresas nacionais e internacionais, atraindo-as para os projetos de interesse da economia cearense, como o Hub do H2V. Várias das empresas que celebraram Memorandos de Entendimento (MOUs na sigla em inglês) com o governo cearense foram atraídas por esforço do ex-secretário César Ribeiro.

Roseane Medeiros tem talento e competência suficientes para manter, consolidar e ampliar o trabalho do seu antecessor. Além disso, ela conhece com profundidade os mínimos detalhes do programa do Hidrogênio Verde e do potencial do Ceará na área das energias renováveis solar e eólica, dentro e fora do mar.

Mas a economia cearense tem uma vitrine que atende pelo nome de Complexo Industrial Portuário do Pecém, cuja empresa gestora, a CIPP S/A, está agora presidida por Hugo Figueiredo, um profissional competente, mas discreto.

Sob seu comando há pouco mais de um mês, a CIPP – de cujo capital faz parte o Porto do Roterdã – elabora seu planejamento estratégico, que cuidará não só da infraestrutura do porto do Pecém, que passará por uma nova ampliação, mas também de sua área comercial, buscando novos clientes brasileiros e estrangeiros e o incremento de suas receitas.

A CIPP S/A, vale lembrar, é uma empresa autossuficiente, gerando suas próprias receitas, tendo hoje capacidade e aval para bancar mais uma ampliação do Porto do Pecém por meio de financiamento externo.

Na para a Secretaria da Fazenda, o governador poromoveu um funcionário dos quadros técnicos da porópria Sefaz, o doutor em Economia Fabrízio Gomes Santos, de quem sua antecessora, Fernanda Pacobahyba, fala maravilhosas:

"É competente, é eficiente, entende em detalhes de tributos, é discreto e dono de uma forte personalidade, o que é bom para o exercício do cargo", diz Fernanda Pacobahyba.

Há, no meio empresarial, uma positiva expectativa em torno do que o governo Elmano Freitas fará para incrementar a economia estadual na indústria, no comércio e na agropecuária. Para esta, aliás, o governador reservou, dias antes de sua posse, uma boa surpresa: a manutenção da Secretaria Executiva do Agronegócio no organograma da SDE.

O secretário Salmito Filho gostou da decisão do governador, que preservou a agricultura empresarial distante da agricultura familiar. Elmano foi sábio outra vez: o agronegócio cearense sabe produzir com eficiência, para o que há 20 anos, com recursos próprios, investe cada vez mais em tecnologia e inovação.

ASSSAÍ EXPANDE-SE NO CEARÁ

A rede de supermercados e mercadões Assaí fechou 2022 com 263 lojas em operação e uma área de vendas superior a 1,3 milhão de m², um crescimento 36% superior em relação ao ano anterior de 2021.

Neste novíssimo 2023, a rede Assaí dará continuidade ao seu intenso processo de expansão com a finalização do projeto de conversão delojas ainda no primeiro semestre deste ano e com a abertura de cerca de 20 lojas orgânicas.

Com a continuidade das inaugurações, o Assaí reitera seu objetivo de chegar a R$ 100 bilhões de faturamento no próximo ano de 2024, quando terá mais de 300 lojas em operação.

Aqui no Ceará, o Assaí conta, hoje, com 13 unidades em funcionamento, tendo em 2022 inaugurado duas lojas, ambas localizadas em Fortaleza. Juntas, as novas unidades contribuíram com a geração de 1 mil novos empregos diretos e indiretos na região. A rede Assaí está presente nos municípios de Caucaia, Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral.