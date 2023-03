Brisanet tem lucro de R$ 30,5 milhões no 4º trimestre de 22

Ontem à noite foi publicado o balanço do quarto trimestre de 2022 da cearense Brisanet, maior empresa de telecom do Nordeste e uma das maiores do país.

A companhia com sede em Pereiro, no interior do Ceará, e controlada pelo empresário José Roberto Nogueira registrou um lucro de R$ 30,5 milhões no quarto trimestre do ano passado, ou seja, um aumento de 1.806% em relação ao mesmo período de 2021.



Esse resultado é efeito de providências tomadas desde abril do ano passado, que melhoraram as margens e reduziram os custos.

No 4T22, a receita líquida da Brisanet alcançou R$ 277,5 milhões, um crescimento de 35,7% na comparação com o 4T21.

No 4T22, a Brisanet adicionou mais 60 mil clientes de forma orgânica, o que significou um incremento de 6% sobre a base de setembro passado.