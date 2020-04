Em 2019, Fortaleza registra maior superávit da história

O ano de 2019 foi histórico para o Fortaleza. Campeão do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste e, na volta à Série A do Brasileiro após 13 anos, realizou a melhor campanha do clube na Primeira Divisão, garantindo vaga inédita para a Copa Sul-Americana. Muitos feitos a se celebrar, e o balanço positivo foi refletido também nas finanças. Em 2019, o Tricolor registrou o maior superávit em seus 101 anos de existência.

Em balanço financeiro divulgado na última sexta-feira (17), o clube informou que, entre o período de 1 de janeiro e 31 de dezembro da última temporada, registrou superávit de R$ 3.444.392,81.

O Tricolor registrou receita operacional bruta de R$ 120.490.995,62 (mais que o dobro de 2018, que foi de R$ 51.621.897,73). O total de despesas ficou em R$ 117.046.602,81‬, sendo R$ 105.155.745,94‬ em custos operacionais e R$ 11.890.856,87 de impostos.

O superávit é o resultado positivo entre a diferença do total de receitas e de despesas.

Fontes do clube, da parte administrativa e financeira, confirmaram à coluna que este é o resultado mais expressivo que se tem registro nos 101 anos do Fortaleza. Veja o balanço financeiro completo aqui.

O jornalista Cassio Zirpoli, em seu Blog, vem registrando o balanço financeiro do Leão do Pici desde 2014. Neste período, somente uma vez o clube havia registrado superávit (em 2016), de R$ 325.844. Veja abaixo.

Em 2018, mesmo sendo campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, o Tricolor fechou o ano com déficit de R$ -1.503.071.

RESULTADO

O resultado é reflexo de um conjunto de fatores. Resultado esportivo, gestão, torcida engajada e ativa, marketing, credibilidade nas ações, parcerias, patrocínios e etc.

E isto foi possível, fundamentalmente, por um fator: a Série A. Estar na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro faz total diferença para que se possa realizar o trabalho que vem sendo feito e aliar todos os pontos acima citados.

E a colocação que o clube conquistou, terminando em 9º lugar e quase conquistando vaga para a Copa Libertadores, também teve um impacto grande, já que recebeu premiação por performance.

Resultado do exercício (superávit/déficit) do Fortaleza

2014 (Série C): -1.920.459

2015 (Série C): -1.667.300

2016 (Série C): +325.844

2017 (Série C): -1.192.688

2018 (Série B): -1.503.071

2019 (Série A): +3.444.392

Fonte: Cássio Zirpoli