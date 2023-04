Formas orgânicas são tendência na decoração; saiba como usar na decoração

Casa é movimento e a tendência do momento chega para reforçar esse conceito. Tô falando das linhas orgânicas presente em espelhos, marcenaria, tapetes e objetos de decoração. O estilo é marcado pela fluidez das peças curvas, que remetem aos elementos da natureza como ondas de rios e praias. Esse estilo marcou a década de 60 e voltou para ficar.

Atravessamos um longo período em que as linhas retas e mais rígidas eram reconhecidas como características de sofisticação, agora, o movimento das peças torna tudo mais dinâmico, alegre e, por que não dizer elegante? Muito além de gosto estético, as escolhas com essas referências, também proporcionam mais acolhimento e senso de continuidade na decoração.

A sensação é mesmo de leveza ao compor os ambientes com cadeiras, poltronas e sofás curvilíneos. E as opções não se resumem a isso, pois é possível dar esse toque de modernidade também em paredes e portas emolduradas com arcos, sabe? Lembra um portal de coisas boas quando avistamos esse desenho por aí em ambientes residenciais e comerciais.

Assimetria em harmonia

Entre as vantagens das peças com as formas arredondadas está a falta de pontas ou quinas. Isso porque o fato de não ter as bordas pontiagudas, evita possíveis acidentes e acaba otimizando espaço também. É como um objeto sem início e fim, pois a curva dá esse efeito de continuidade. As mesas redondas e ovais entram em cena nessa proposta e já falei sobre elas nessa coluna aqui.

Legenda: Espelhos com formas curvas trazem leveza para qualquer ambiente Foto: liloon/ Shutterstock

Acredite: essa assimetria agrada até virginianos, o signo com maior senso de organização visual do horóscopo. Afinal, não há desordem nas linhas orgânicas, muito pelo contrário, tudo se encaixa e fica mais harmônico criando uma atmosfera com dinamismo e muita personalidade.

Os espelhos redondos ou com molduras onduladas, por exemplo, são democráticos e se encaixam em diferentes estilos de décor, quase que um coringa.

Simplicidade no design

Tais formas orgânicas também são conhecidas por proporcionar ergonomia e conforto ao corpo que encaixa perfeitamente, sendo comumente usadas em poltronas, sofás, cadeiras e afins. Outra vantagem é a simplicidade do processo de fabricação, em que não se faz necessário tantos encaixes, suporte ou pés, o que facilita montagem e até manutenção.

Legenda: Na pintura, na marcenaria e até no sofá, dicas para inspirar a sua decoração Foto: Tuan Anh Vu/ Shutterstock

Para concluir essa dose de inspiração, uma citação do saudoso Oscar Niemeyer, um dos maiores nomes da arquitetura do Brasil, apaixonado pelo design orgânico: “Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro no curso sinuoso dos nossos rios, nas nuvens do céu, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito todo o universo, o universo curvo de Einstein”, disse.

E aí, você gostou de saber algumas curiosidades desse estilo e se identifica? Inspire-se nas ideias para começar a inserir mobiliário ou objetos com design curvo na decoração da sua casa.