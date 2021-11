Fortaleza tem 50% de chance de terminar Série A no G-4; veja importância de jogo com São Paulo

O Fortaleza atravessa uma temporada histórica na Série A e tem um confronto decisivo na quarta-feira (10): encara o São Paulo, às 21h30, na Arena Castelão. O confronto pode significar o retorno cearense ao G-4 da tabela e a aproximação de um recorde na pontuação do torneio no formato atual.

Todos os feitos serão possíveis através de um resultado positivo. Na classificação, o time inicia a 31ª rodada na 5ª posição, com 48 pontos. Hoje, uma zona que garante participação na pré-Libertadores. Com a possível mudança para G-8 ou G-9, as chances aumentam ao término da competição.

Chances de classificação do Fortaleza (UFMG):

Libertadores : 83%

: 83% Copa Sul-Americana: 16,8%

Legenda: O Fortaleza eliminou o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil de 2021 Foto: Kid Júnior / SVM

Uma posição acima, o Bragantino soma 49 e tem uma partida a mais que o Leão: 31 x 30. Para ultrapassar o concorrente direto, o time de Vojvoda deve vencer (e torcer para que não o rival não vença a partida) ou empatar (ganhando a vaga em caso de derrota do Massa Bruta).

Vale ressaltar que a rodada não é definitiva para o Fortaleza, restam oito jogos, mas o momento é de afunilamento, principalmente com o crescimento dos oponentes. Por isso, o próximo duelo é decisivo para a retomada da confiança após as derrotas para o América-MG e o Corinthians.

50% de chance no G-4

Segundo o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, a probabilidade do Fortaleza terminar o Brasileirão no G-4 é de 50%. O índice externa a importância do momento atual, de conseguir a pontuação na reta final e coroar a campanha com a Liberta.

No âmbito da Sul-Americana, pela evolução apresentada no torneio, o time tem caminho quase garantido, uma vez que a pontuação histórica para sacramentar a vaga é 53. Esse cenário aproxima o Leão do recorde de pontos do futebol cearense no atual formato do Brasileirão.

A marca é do próprio clube, com a campanha de 2019. Na ocasião, encerrou a 1ª divisão nacional com 53, ocupando a 9ª posição na tabela, o que rendeu vaga na própria Sula.

Campanha do Fortaleza de 2019 x 2021: