Ceará ensaia novo time titular em vitória e promete repetir escalação; veja formação

O Ceará venceu o Tirol-CE por 2 a 1, neste sábado (18), na estreia do Campeonato Cearense de 2025, com um time muito modificado em relação ao último ano. Ao todo, seis reforços estiveram entre os titulares - com o lateral-direito Dieguinho também sendo acionado no 1º minuto do jogo. Assim, um ensaio para a equipe principal, que terá essa base mantida nos próximos compromissos.

A estratégia foi definida pelo técnico Léo Condé. Com 15 dias de preparação até a partida, o comandante estudou as possibilidades e definiu quem partiu na frente no 4-3-3. Como em 2024, o plano é dar mais confiança e entrosamento para um grupo, de acordo com o modelo tático.

A situação foi exposta inclusive na coletiva de imprensa. Em campo, o Vovô marcou no 1º tempo, com Pedro Henrique e Ramon Menezes, mas sofreu com Soares no fim.

“Ainda estamos muito longe do que a gente entende que é o nosso jogo, mas conseguimos boas triangulações, principalmente pelos lados do campo. Como modificou muito (a escalação), a ideia é (ter) uma base para os jogos seguintes, mas olhando o lado físico, no jogo a jogo. A ideia é manter uma base para esses primeiros jogos. Em algum momento, vai precisar modificar toda a equipe, são muitos jogos, mas neste momento é montar uma base", declarou o treinador alvinegro.

Legenda: O Ceará manteve o esquema tático 4-3-3 no início de 2025 Foto: reprodução / LineUp 11

A equipe entrou em campo com: Keiller; Rafael Ramos, Marllon, Ramon Menezes e Nícolas; Fernando Sobral, Richardson e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Aylon. No decorrer da partida, foram acionados Dieguinho, Matheus Bahia, Matheus Araújo, Fernandinho e Lourenço.

"É início de temporada, todos sabem, a gente teve 12 dias de preparação com bola, é pouco tempo. Acho que fizemos um 1º tempo muito positivo, de ser propositivo, que agride o adversário, não deixa se estruturar ofensivamente. Fizemos um gol rápido que facilitou tudo isso. Acho que até 10 minutos do 2º tempo, a gente conseguiu render as situações, depois é natural que venha o desgaste, já imaginava que ia sofrer, então tivemos uns 20 minutos que sentimos as dificuldades, mas no final com Lourenço, Bahia e Fernandinho, nós retomamos as rédeas do jogo. No todo, foi uma partida dentro do que esperava, com alternância de bons e maus momentos”, avaliou o comandante.

O próximo compromisso alvinegro é quarta-feira (22), diante do Náutico, às 21h30, no estádio dos Aflitos/PE. A partida é válida pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste de 2025.