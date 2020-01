Fortaleza: novo uniforme homenageia até Holanda e chega como aposta no mercado tradicional

O Fortaleza Esporte Clube lançou oficialmente a camisa Jangada & Poesia para 2020. Um projeto robusto, repleto de significados e ousado para a marca própria Leão 1918. Nas redes sociais, muitos se posicionaram a favor ou não do material. E antes de criticar a diretoria, entenda: o Leão quer exatamente a avaliação do mercado, mas de forma construtiva.

Desde o processo interno de confecção do material, o clube trabalha com um mesmo gerente de produção, Bruno Bayma, que atua há 35 anos na instituição. O profissional é o responsável pelo design de todo o enxoval da equipe, desde uniformes de viagem até os de jogo.

Fazer um material completamente diferente dos mais recentes é estratégia. “Desde o início da marca própria, essa camisa é a mais diferente. Colocamos no mercado um uniforme com inspirações européias e fizemos isso para avaliar o mercado e o torcedor. Saber o que eles preferem, estilos mais populares, apontamentos e sugestões, uso e escolhas das cores”, explicou.

Assim, Jangada & Poesia quebra paradigmas estéticos para acertar a longo prazo. A começar pela definição de competição, sendo usada exclusivamente na Copa do Nordeste - da mesma forma que clubes europeus lançam materiais apenas para a Liga dos Campeões.

Posteriormente, o objetivo é homenagear. Primeiro o tradicional esquadrão tricolor conhecido por Jangada Atômica, que foi multicampeão sob o comando de Fernando Teixeira e completa 20 anos. Depois a Capital, famosa pelo vasto litoral. Na sequência há ainda a Holanda, que contribuiu com a formação do Estado do Ceará e o Dragão do Mar, jangadeiro que alcançou o 180º aniversário.

Por fim, o ato é de posicionamento. Na divulgação, jangadeiros vestiram o manto em alusão a simplicidade do povo cearense e ao torcedor leonino compor uma parcela humildade da sociedade. Em trecho interno da camisa, o Fortaleza traz uma poesia de Bráulio Bessa, artista cearense e torcedor assumido do clube, como forma de resistência e empoderamento da cultura nordestina.

Tudo isso dentro de uma instituição que tem 101 anos de fundação e resgata o passado. Os preços, mesmo não similares ao da camisa POP, são minimamente mais acessíveis que os demais materiais oficiais do clube.

Então calma, o Fortaleza não abandonou as raízes ou as cores elementares. A Jangada & Poesia é a primeira de uma série de novos uniformes que serão lançados em 2020.

No último ano, o clube vendeu 110 mil unidades, com arrecadação próxima de R$ 10 milhões. A proposta é acrescer o índice e a fabricação, fornecendo mais opções ao torcedor tricolor. A camisa de número 1 da temporada será lançado ao término do Campeonato Cearense e será utilizada durante a estreia da Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, entre abril ou maio.