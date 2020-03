Centro de Excelência está 60% concluído; núcleo de futebol é entregue em abril

As obras do Fortaleza no Centro de Excelência são prioridade da atual diretoria, cuja gestão segue até 2021. Assim, a transformação do estádio Alcides Santos, no Pici, está próxima de um novo passo: o lançamento do módulo um do núcleo de futebol.

Com a construção iniciada no último ano, o clube trabalha para encerrar as reformas do vestiário, academia, fisioterapia e nutrição até o dia 10 de abril, quando o time principal retoma os treinos na sede da equipe. A entrega é uma parte do complexo, que envolve os departamentos de futebol, comissão técnica, diretoria, supervisores e administrativo.

Ao todo, o projeto inicial está 60% concluído, com a fase de ativação da estrutura encerrada em dezembro de 2020. Isso porque há um plano de construção para a próxima temporada, a exemplo de um espaço próprio para o CIFEC, o setor de análise do time.

Vale ressaltar também que as frentes da obra são múltiplas. Paralelo ao módulo um, a cúpula tricolor destinou parte do recurso para aprimorar a recuperação física dos atletas. Além do equipamentos adquiridos, o clube prepara um espaço com piscina coberta, quatro tanques de crioterapia e duas banheiras de hidromassagem.

Em contato com a coluna, o diretor de patrimônio tricolor, Rodrigo Monteiro, ressaltou que o clube investiu R$ 4 milhões no Centro de Excelência. Com o orçamento no limite, a instituição trabalha com apoio da torcida para acelerar as obras.

“Nossa diretoria é muito responsável, não vamos ficar no vermelho. Estamos trabalhando muito, mas os recursos são limitados. Todas as etapas da obra são importantes e definimos apenas a ordem de execução. Os prazos foram definidos no primeiro projeto e vamos adequando”, explicou.

O técnico Rogério Ceni visitou o Pici na quarta (11) e avaliou as obras. No início, os módulos de infraestrutura seriam construídos separados, mas o comandante solicitou que todos ficassem reunidos no mesmo complexo. Também alterou o projeto base, que foi apresentado pela diretoria do Fortaleza. A opção de derrubar as arquibancadas do Alcides Santos, por exemplo, foi do ex-goleiro.

Plano de execução da obra

1. Núcleo de futebol

Prioridade máxima

Entrega: início de abril

Envolve: campos, vestiários, academia, fisioterapia e nutrição

Status: 90%

Finalização: pintura da estrutura e instalação do piso da academia

2. Recuperação de jogadores

Prioridade alta

Entrega: início de maio

Envolve: piscina coberta, quatro tanques de crioterapia e duas banheiras de hidromassagem

Status: 60%

Finalização: confecção da piscina

3. Estrutura interna

Prioridade alta

Entrega: dezembro de 2020

Envolve: sala de imprensa, ampliação do refeitório e reforma do alojamento Ribamar Bezerra

Status: 10%

Finalização: estudo da engenharia para começo das obras

Plano de 2021

Pavimentação completa do Centro de Excelência

Readequação do tamanho das salas de reunião

Construção do espaço do CIFEC, equipe de análise de desempenho do clube

Obs: a presença de atletas e comissão técnica atrapalha o fluxo das obras. O Departamento de Patrimônio não pode interferir na construção enquanto o elenco ocupar o Pici.