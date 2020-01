Ceará: temporada no começo e a paciência com Argel Fucks já acabou

A análise é prematura, mas o início do Ceará na temporada de 2020 preocupa. A decisão de usar apenas o plantel titular nos primeiros compromissos atraiu uma expectativa que foi extremamente frustrada pelo torcedor alvinegro. A decisão de Argel Fucks o complicou e, hoje, apenas duas partidas e um jogo-treino depois da virada do ano, a paciência com o treinador acabou. Arrancar um empate no fim com o Ferroviário não estava nos planos de ninguém.

O grande ponto é que o Vovô não demonstrou nenhuma evolução com o comandante, na verdade, sequer venceu uma partida oficial: aproveitamento de 26,6% em cinco partidas. O escárnio técnico vem desde o fim da Série A de 2019, quando o treinador chegou restando três rodadas e conquistou dois pontos.

Em tese, o Alvinegro de Porangabuçu foi mal em todos os compromissos recentes. Assim, quase perdeu para o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará (SAFECE), deixou uma vantagem de 2 a 0 ser alcançado pelo Frei Paulistano/SE e agora empatou com o Ferroviário aos 40 do 2º tempo na estreia alvinegra do Campeonato Cearense.

As vaias e os pedidos de indignação da arquibancada devem e precisam existir. Pedir calma ao torcedor do Ceará não é justo pelo apoio que tanto demonstrou nas campanhas à beira do rebaixamento.

Só que é preciso ressaltar o momento de reconstrução, de uma diretoria que assumiu os equivocos e buscou corrigir, inclusive com a reaproximação com a torcida. Ser conclusivo é duro, mas a lua de mel entre as partes se desfez sem o resultado em campo. O Clássico-Rei do próximo sábado (1º) tem pressão dobrada em Porangabuçu, peso que o próprio clube se propôs a carregar.

O tempo urge contra o Ceará, que ainda não se mostrou como projetou. As mudanças (e vitórias) exigem urgência.