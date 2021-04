Zago não recebeu proposta para ser técnico do Fortaleza, mas reafirma respeito pelo clube

Livre no mercado e especulado para assumir o comando do Fortaleza, o técnico Antônio Carlos Zago não recebeu contato do clube cearense até o momento. Em contato com o Diário do Nordeste, o treinador expressou respeito pelo time e ressaltou desejo de retornar ao Brasil.

Antônio Carlos Zago Técnico de futebol “Eu estou acompanhando. Por enquanto, ninguém me procurou, nenhum contato. Eu quero voltar (ao futebol brasileiro) e tenho um respeito muito grande pelo Nordeste, principalmente pelo Fortaleza”.

O último trabalho foi o Kashima Antlers, do Japão, entre janeiro de 2020 e abril de 2021. Na temporada atual, somou 23 vitórias, sete empates e 18 derrotas. Antes, conquistou a Série B do Brasileiro de 2019 pelo RB Bragantino, auxiliando também na montagem do elenco.

A diretoria do Fortaleza busca novo técnico para a sequência de 2021. Após a demissão de Enderson Moreira, no domingo (25), a cúpula leonina deseja um treinador com perfil ofensivo e consultou sem sucesso Fernando Diniz, ex-São Paulo.

Relação com Fortaleza

Legenda: Zago conversou com o executivo de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, sobre o planejamento para o ano de 2018 Foto: Fernanda Siebra / SVM

Ex-zagueiro do Palmeiras e da Seleção Brasileira, Zago tem 51 anos e começou a carreira de treinador no São Caetano. Passou ainda por clubes como Vila Nova, Audax-SP e Internacional.

O profissional teve oportunidade de comandar o Fortaleza em 2017, na reta final da Série C. Na ocasião, conseguiu o acesso tricolor e iniciou planejamento para o ano seguinte, mas deixou o cargo para assumir o Juventude.

"Foram momentos inesquecíveis frente a um time gigante e que merecia estar na elite do futebol brasileiro há muito tempo. Jamais sairá da minha memória o apoio incondicional do torcedor tricolor a cada jogo”, publicou nas redes sociais na época.

Ao todo, foram nove partidas. Com a missão de subir de divisão, chegou na finalíssima, mas ficou com o vice-campeonato para o CSA. Foram três vitórias, três empates e três derrotas pelo Leão.