Tabela do Campeonato Cearense Feminino é divulgada; Clássico-Rainha será em novembro

Dias depois de divulgar a fórmula de disputa do Campeonato Cearense Feminino de 2023, a Federação Cearense de Futebol (FCF) publicou nesta quinta-feira (5), a tabela básica da competição, com as rodadas definidas e datas dos jogos.

O campeonato tem início previsto para o dia 21 de outubro e a decisão em 29 de novembro. O grande destaque da competição é o Clássico-Rainha entre Ceará x Fortaleza, que acontece na 4ª rodada, no dia 11 de novembro, no estádio Presidente Vargas.

Seis clubes participarão do Estadual feminino: Arsenal, Ceará, Fortaleza, Juasal, Juventus e R4..

Fórmula de disputa

Na 1ª Fase, os clubes formarão um grupo único e jogarão entre si em partidas de ida, classificando-se para a Fase Semifinal os quatro clubes com o maior número de pontos ganhos.

Na semifinal, os quatro clubes classificados na 1ª Fase, serão divididos em dois grupos de dois que jogarão dentro dos seus respectivos grupos em partida única . Ao fim dos confrontos, as equipes vencedoras estarão garantidas na fase final.

Na grande decisão, os dois clubes classificados na semifinal, disputarão entre si em jogo único, o título do Campeonato Cearense Feminino 2023.

Veja tabela da competição

1ª FASE

1ª RODADA

21/10/2023 - 15h - CEARÁ x JUVENTUS

21/10/2023 - 15h - FORTALEZA x ARSENAL

21/10/2023 - JUASAL x R4

2ª RODADA

28/10/2023 - JUASAL x CEARÁ

28/10/2023 - R4 x FORTALEZA

28/10/2023 - ARSENAL x JUVENTUS

3ª RODADA

04/11/2023 - 15h - ARSENAL x CEARÁ

04/11/2023 - 15h - FORTALEZA x JUASAL

05/11/2023 - 15h - JUVENTUS x R4

4ª RODADA

11/11/2023 - 16h - CEARÁ x FORTALEZA

11/11/2023 - R4 x ARSENAL

11/11/2023 - JUASAL x JUVENTUS

5ª RODADA

18/11/2023 - 15h - CEARÁ x R4

18/11/2023 - 15h - ARSENAL x JUASAL

19/11/2023 - 15h - JUVENTUS x FORTALEZA

SEMIFINAL

22/11/2023 - 1º da 1ª fase x 4º da 1ª fase

22/11/2023 - 2º da 1ª fase x 3º da 1ª fase

FINAL

29/11/2023 - Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2