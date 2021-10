Surfista Daniel Sabbá está sem movimentos das pernas e dos braços após acidente

O surfista, apresentador e ator Daniel Sabbá, 66, sofreu um grave acidente, no domingo (17), e sofreu uma lesão na medula óssea, entre as vértebras C3 e C4. Segundo o jornal O Globo, ele está sem os movimentos das pernas e dos braços.

Daniel Sabbá segue internado na Clínica São Vicente, na Gávea, no Rio de Janeiro. Ele passou por uma cirurgia na coluna, na tarde de quarta-feira (20).

"A vida é muito frágil, basta um momento para tudo virar nada. Eu também faço esporte radical, mas sempre critiquei meu pai por andar de moto. Sabemos que, com fisioterapia, ele tem chance de voltar a andar", disse o empresário João Paulo Sabbá, de 32 anos, filho único de Daniel, ao jornal carioca.

Grave acidente

Daniel Sabbá pilotava uma moto na Avenida Niemeyer, entre Leblon e São Conrado, quando, na contramão da via, atingiu um Mitsubishi Lancer, que fazia serviço de transporte por aplicativo.

O surfista ficou com o corpo preso no veículo, foi socorrido por homens do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto.