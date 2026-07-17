Sindicato do Ceará emite nota de repúdio após denúncia de árbitras: 'mais veemente repúdio'

O SINDARF-CE também disponibilizou suporte jurídico para as mulheres

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
17 de Julho de 2026 - 14:05 (Atualizado às 14:46)
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Legenda: Na nota oficial, a entidade informa que “acompanha a situação com a seriedade que o caso exige, manifesta sua total solidariedade às associadas envolvidas"
Foto: Foto: Pixabay/Reprodução gratuita

O Sindicato dos Árbitros de Futebol do Ceará (SINDARF-CE) emitiu nota de repúdio em solidariedade às quatro árbitras que fizeram denúncia acusando Paulo Silvio dos Santos, presidente licenciado da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol (FCF), de assédio sexual e estupro. O comunicado foi emitido na noite desta quinta-feira (16) por meio das redes sociais.

Na nota oficial, a entidade informa que “acompanha a situação com a seriedade que o caso exige, manifesta sua total solidariedade às associadas envolvidas, coloca-se ao lado delas e disponibiliza toda a assistência institucional e jurídica necessária”. A SINDARF pontuou que “respeito, ética, integridade, proteção das mulheres e a valorização dos profissionais são princípios inegociáveis”.

O movimento foi o primeiro ato de solidariedade de um órgão ligado ao futebol sobre o caso. O Diário do Nordeste também consultou a Associação de Árbitros de Futebol do Brasil (ABRAFUT), que comunicou acompanhar o episódio, mas não foi acionado pelas vítimas e também não teve acesso ao inquérito com elementos da investigação. Em caso de contato, adotará providências cabíveis.

Veja nota oficial da SINDARF-CE

O SINDARF-CE manifesta seu mais veemente repúdio a qualquer forma de violência contra a mulher, assédio, constrangimento, abuso ou qualquer conduta que atente contra a dignidade, a integridade, a igualdade e o respeito às pessoas.

Desde que tomou conhecimento dos fatos recentemente divulgados, o SINDARF-CE acompanha a situação com a seriedade que o caso exige, manifesta sua total solidariedade às associadas envolvidas, coloca-se ao lado delas e disponibiliza toda a assistência institucional e jurídica necessária.

O SINDARF-CE não compactua, sob nenhuma hipótese, com qualquer forma de violação de direitos e espera que os fatos sejam rigorosamente apurados pelos órgãos competentes, com a devida responsabilização dos envolvidos, na forma da lei e respeitado o devido processo legal.

O respeito, a ética, a integridade, a proteção das mulheres e a valorização dos profissionais da arbitragem são princípios inegociáveis desta entidade e continuarão norteando todas as suas ações.

VEJA NOTA OFICIAL DA ABRAFUT

Até o momento, a ABRAFUT não foi formalmente procurada pelas árbitras envolvidas e também não teve acesso ao inquérito ou aos elementos oficiais da investigação.

Diante da gravidade das denúncias e considerando que o caso está sob apuração das autoridades competentes, entendemos que qualquer posicionamento neste momento, sem conhecimento dos autos, seria precipitado.

A ABRAFUT acompanha o caso com a devida atenção, reafirma seu compromisso com a integridade, o respeito e a segurança de todos os profissionais da arbitragem e, caso seja oficialmente acionada, adotará as providências cabíveis dentro de suas atribuições.

ENTENDA O CASO

Quatro árbitras de futebol acusam Paulo Silvio de assédio sexual e estupro. As queixas foram registradas na última terça-feira (14), na 1ª Delegacia de Polícia Civil da Defesa da Mulher, que deu abertura à investigação criminal.

Além dos episódios de assédio moral e sexual, uma árbitra informa em BO que, em 2023, durante uma confraternização entre os profissionais, o presidente da comissão de arbitragem tentado forçar relações sexuais sem consentimento, e após isso teria tocado em suas partes íntimas.

O dirigente licenciado negou as acusações, em nota enviada na quarta-feira (15). "O Sr. Paulo Silvio nega, de forma veemente, as alegações que lhe são atribuídas e afirma que jamais praticou qualquer conduta de assédio sexual, importunação sexual, violência sexual ou qualquer outro ato ilícito".

Em nota, a Polícia Civil informa que "investiga denúncias de crimes contra a dignidade sexual" contra árbitras de futebol desde a última terça-feira (14), quando foi registrado BO pelas denunciantes.

Acompanhe a cobertura do caso:

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