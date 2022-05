Silvio Romero diz que Fortaleza precisa "fazer um jogo quase perfeito" para surpreender o River

A expectativa é enorme. Nesta quinta-feira (5), o Fortaleza fará um dos principais jogos em sua história, contra nada menos que o River Plate-ARG, na Arena Castelão, que certamente estará lotada. O adversário é muito tradicional e qualificado, e para o experiente atacante Silvio Romero, o Tricolor precisa "fazer um jogo quase perfeito" para surpreender.

"Temos que estar preparados e fazer um jogo quase perfeito para seguirmos vivos na Copa Libertadores. Vamos sabendo que essas equipes não dão a possibilidade de cometer erros. Começamos no grupo com o pé esquerdo, mas agora ganhamos (2 a 1 sobre o Alianza Lima). E se formos bem contra o River, vamos resolver de forma diferente. A Libertadores é assim e não te dá margem de erro", disse ele, em entrevista ao SportsCenter, da ESPN na Argentina.

O atacante argentino falou ainda sobre a perspectiva do duelo contra uma das mais tradicionais equipes da América do Sul e de que o Tricolor deve melhorar o aproveitamento nas finalizações.

"Gera muita expectativa jogar contra o River. E temos que tratar de sermos eficazes, porque estamos gerando muitas situações e nos está faltando convertê-las", analisou o camisa 18.

Fortaleza e River Plate se enfrentam às 19 horas desta quinta-feira (5), na Arena Castelão, pela 4ª rodada do Grupo F da Copa Libertadores. Com três pontos, o Leão do Pici está na 3ª colocação, enquanto o River é o líder da chave, com 9 pontos e 100% de aproveitamento até agora.