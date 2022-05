River Plate tem desfalque para enfrentar Fortaleza na Libertadores; veja lista de relacionados

O River Plate divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Fortaleza. O técnico Marcelo Gallardo relacionou 24 atletas para o confronto, mas não poderá contar com o atacante Matías Suárez, cortado da relação nesta quarta-feira (4), por uma distensão no músculo sóleo, da panturrilha direita.

O atacante deverá ser substituído pelo meio-campista Tomás Pochettino. O atleta, de 26 anos, era dúvida para a partida, após sofrer um trauma no pé contra o Sarmiento, na vitória do River Plate por 7 a 0 pelo Campeonato Argentino, no último sábado (30), mas conseguiu se recuperar e está à disposição de Gallardo.

A partida contra o Fortaleza acontece nesta quinta-feira (5), às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão. Para o confronto, válido pela 4ª rodada da Libertadores, Marceo Gallardo deve escalar o River Plate com: Armani; Herrera, Paulo Díaz, Martínez e Casco; Enzo Pérez e Enzo Fernández; De la Cruz, Tomás Pochettino e Barco; Julián Álvarez.

ℹ️ Matías Suárez fue desafectado de la convocatoria por una distensión en el sóleo derecho. https://t.co/NHV3o9TMno — River Plate (@RiverPlate) May 4, 2022

Relacionados do River Plate

Goleiros: Armani, Centurión e Petroli

Defensores: Paulo Díaz, Martínez, González Pírez, Mammana, Pinola, Casco e Herrera

Meio-campistas: Zuculini, Pérez, Fernández, Simón, De la Cruz, Palavecino, Paradela, Pochettino e Ferreira

Atacantes: Barco, Álvarez e Romero

Legenda: Relacionados do River Plate para a partida contra o Fortaleza Foto: Divulgação / River Plate