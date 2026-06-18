Baú do Jogada #5 - O dia em que Garrincha jogou pelo Fortaleza

Cinco jogadores campeões da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira defenderam depois clubes do futebol cearense. Um deles foi uma lenda: Garrincha, um dos maiores craques de todos os tempos, que vestiu a camisa do Fortaleza. Um só jogo, mas que entrou pra história.
Foi no dia 28 de janeiro de 1968. Para comemorar o título estadual do ano anterior, o Fortaleza fez um amistoso contra o Fluminense, no estádio Presidente Vargas. A atração seria Garrincha, que na época tinha 35 anos e estava fazendo uma série de exibições pelo país.
Confira a série Baú do Jogada:
- #1 - O dia em que Ceará e Fortaleza se uniram e venceram o Flamengo de Zico
- #2 - O ídolo do Ceará que morreu após passar mal em campo no PV
- #3 - O dia em que o Leão entrou em campo com um leão
- #4 - O ano em que Ceará e Mastruz com Leite formaram um dueto
Com seis quilos acima do peso, o Anjo das Pernas Tortas já não era nem sombra do craque do bicampeonato mundial de 1958 e 1962. Mas, ainda assim, o ponta-direita arrastava multidões.
Atuação discreta
No amistoso, Garrincha jogou por 60 minutos, pegou na bola sete vezes e deu um chute a gol. Talvez inspirado pelo parceiro na ala direita, o atacante Humaitá fez um golaço de bicicleta, que garantiu a vitória do Fortaleza por 1 a 0.
Da renda de 25 mil cruzeiros novos, 19 mil foram para o pagamento do cachê a Garrincha - o equivalente hoje a R$ 250 mil. Naquele dia, cerca de 10 mil pessoas foram ao PV, mas o público foi maior, pois as crianças tiveram entrada gratuita.
O maior privilegiado mesmo não estava na arquibancada. Foi o técnico Luiz Veras, do Fortaleza, que morreu em 2009. Tempos depois, ele sempre falava do prazer de ter sido treinador de Garrincha. Um orgulho pra poucos.
FICHA DO JOGO
Fortaleza 1×0 Fluminense
Fortaleza – Pedrinho; Louro, Zé Paulo, Renato e Carneiro; Luciano e Joãozinho; Garrincha (Alísio), Humaitá, Décio e Coelho. Técnico: Luiz Veras
Fluminense – Jorge Vitório; Oliveira, Valtinho, Altair e Bauer; Denílson e Cabralzinho (Serginho); Wilton, Amoroso, Samarone e Lula (Gilson Nunes). Técnico: Telê Santana
Local: Estádio Presidente Vargas
Data: 28/1/1968
Renda: 25 mil cruzeiros novos
Público: 9.399 pagantes
Árbitro: José Felício
Assistentes: Leandro Serpa e Adelson Julião
Gol: Humaitá (25min 1ºT)
Curiosidade
Garrincha fez cinco jogos contra times cearenses, em excursões do Botafogo, entre 1954 e 1958. Perdeu do Calouros do Ar por 1 a 0, venceu o Ferroviário por 2 a 0 (com um gol) e o Usina Ceará por 3 a 1 (dois gols) e teve vitória de 2 a 0 e empate em 2 a 2 contra o Ceará (um gol no último jogo). O craque morreu em 1983.
Veja os outros 4 jogadores campeões do mundo que defenderam depois times cearenses:
Baldocchi - 4 jogos pelo Fortaleza
Ado - 5 jogos pelo Ferroviário e 11 jogos pelo Fortaleza
Edmílson - 12 jogos pelo Ceará (com 2 gols)
Belleti - Nenhum jogo pelo Ceará
Confira a série Baú do Jogada: