1ª rodada da Copa do Mundo termina sem vitórias das seleções estreantes; veja quem se saiu melhor

Quatro seleções fizeram suas estreias em Copas

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
18 de Junho de 2026 - 01:22 (Atualizado às 01:29)
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Legenda: O Uzbequistão, estreante em Copas do Mundo, perdeu para a Colômbia, confirmando a 'seca' de vitórias das seleções estreantes.
Foto: Yuri CORTEZ / AFP
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A 1ª rodada da Copa do Mundo 2026 terminou após a partida Colômbia 3x1 Uzbequistão, em jogo válido pelo Grupo K, confirmando a 'seca' de vitórias das seleções estreantes.

Além dos uzbeques, outras três seleções estrearam em Copas, mas não venceram: Cabo Verde, Curaçau e Jordânia.

Veja os resultados das estreantes

Alemanha 7x1 Curaçau
Espanha 0x0 Cabo Verde
Áustria 3x1 Jordânia
Colômbia 3x1 Uzbequistão

Cabo Verde foi a melhor estreante

A melhor estreante, única que pontou foi Cabo Verde, ao segurar o 0x0 com a Espanha. A seleção africana, um arquipélago de 530 mil habitantes, fez uma ótima partida contra um gigante o futebol, com abnegação defensiva, entrega tática e organização notável para se segurar sem precisar de faltas. Apenas uma foi feita em 90 minutos.

Cabo Verde emocionou ao empatar com a Espanha
Legenda: Cabo Verde emocionou ao empatar com a Espanha
Foto: Divulgação / FIFA

O goleiro Vozinha, com grandes defesas, o zagueiro Diney, com um jogo impecável, seu companheiro Pico também seguro, foram os pilares que uma seleção estreante, e que escreveu a história mais legal da Copa.

Jejum

O Jejum de estreantes perdura desde 2014 no Brasil, quando a Bósnia e Herzegovina venceu o Irã, ou seja, há 12 anos.

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