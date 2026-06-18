1ª rodada da Copa do Mundo termina sem vitórias das seleções estreantes; veja quem se saiu melhor

A 1ª rodada da Copa do Mundo 2026 terminou após a partida Colômbia 3x1 Uzbequistão, em jogo válido pelo Grupo K, confirmando a 'seca' de vitórias das seleções estreantes.

Além dos uzbeques, outras três seleções estrearam em Copas, mas não venceram: Cabo Verde, Curaçau e Jordânia.

Veja os resultados das estreantes

Alemanha 7x1 Curaçau

Espanha 0x0 Cabo Verde

Áustria 3x1 Jordânia

Colômbia 3x1 Uzbequistão

Cabo Verde foi a melhor estreante

A melhor estreante, única que pontou foi Cabo Verde, ao segurar o 0x0 com a Espanha. A seleção africana, um arquipélago de 530 mil habitantes, fez uma ótima partida contra um gigante o futebol, com abnegação defensiva, entrega tática e organização notável para se segurar sem precisar de faltas. Apenas uma foi feita em 90 minutos.

Legenda: Cabo Verde emocionou ao empatar com a Espanha Foto: Divulgação / FIFA

O goleiro Vozinha, com grandes defesas, o zagueiro Diney, com um jogo impecável, seu companheiro Pico também seguro, foram os pilares que uma seleção estreante, e que escreveu a história mais legal da Copa.

Jejum

O Jejum de estreantes perdura desde 2014 no Brasil, quando a Bósnia e Herzegovina venceu o Irã, ou seja, há 12 anos.