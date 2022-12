Mundial de Clubes terá 32 times a partir de 2025; veja detalhes

O Mundial de Clubes terá um novo formato a partir de 2025. O torneio contará com 32 times. O anúncio foi feito pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, nesta sexta-feira (16). A sede da disputa ainda nã foi definida.

Gianni Infantino Presidente da FIFA Será como a Copa do Mundo das seleções.

Um Mundial de Clubes feminino também será criado. No entanto, formato, data e número de equipes participantes ainda não foram definidos.

DEFINIÇÕES

Ainda não foi definido o número de times por continente. Segundo o ge, a Uefa e a Associação de Clubes Europeus (ECA) querem que o continente europeu tenha 12 representantes. O número é condicionante para apoiar a competição.

A sede do novo Mundial ainda não foi divulgada. A tendência é de que a América do Norte receba o evento, como teste para a Copa do Mundo de 2026.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte