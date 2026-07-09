França x Marrocos na Copa do Mundo: veja onde assistir, horário e escalações

França e Marrocos se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston, pela abertura das quartas de final da Copa do Mundo.
O confronto reedita a semifinal do Mundial de 2022, no Catar, quando a França venceu por 2 a 0 e avançou à decisão contra a Argentina. No histórico geral, as seleções já se enfrentaram seis vezes: além do duelo na Copa, foram cinco amistosos, com três vitórias francesas, dois empates e nenhum triunfo marroquino.
Onde assistir
A partida terá transmissão da CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT.
palpites
Como chega a França?
Vice-campeã em 2022 e finalista das duas últimas Copas do Mundo, a França segue como uma das principais favoritas ao título. A geração comandada por Didier Deschamps manteve a base dos últimos anos e ganhou novos talentos para a disputa do torneio.
Na fase de grupos, os franceses lideraram a chave com autoridade diante de Senegal, Iraque e Noruega. Foram três vitórias, 10 gols marcados e apenas dois sofridos.
No mata-mata, a equipe goleou a Suécia por 3 a 0 nos 16 avos de final. Nas oitavas, encontrou mais dificuldades diante do Paraguai, mas garantiu a classificação com vitória por 1 a 0, graças a um gol de Mbappé.
Para o duelo contra Marrocos, Deschamps volta a contar com Tchouaméni, recuperado de lesão. No entanto, Koné deve ser mantido entre os titulares no meio-campo. No ataque, Doué ganhou força após boa atuação na última partida e pode começar jogando na vaga de Barcola.
Como chega o Marrocos?
Marrocos avançou às oitavas como segundo colocado de um grupo que também tinha Brasil, Escócia e Haiti. No primeiro mata-mata, encarou a Holanda e confirmou a classificação apenas nas cobranças de pênaltis após empate no tempo normal.
Nas oitavas de final, a seleção africana teve atuação mais tranquila e venceu o Canadá por 3 a 0 para garantir presença entre os oito melhores da competição.
Para enfrentar a França, o técnico terá uma baixa importante. Ismael Saibari, principal referência ofensiva da equipe, está fora, e Rahimi deve assumir a vaga no ataque. Em compensação, o zagueiro Riad retorna após ser preservado na partida anterior.
Prováveis escalações
França
Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Digne; Koné (Tchouaméni), Rabiot e Olise; Dembélé, Doué (Barcola) e Mbappé.Técnico: Didier Deschamps.
Marrocos
Bono; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, El Khannouss e Brahim Díaz; Rahimi. Técnico: Mohamed Ouahbi.
FICHA TÉCNICA
- França x Marrocos
- Copa do Mundo
- Quaartas de final
- Data: 09/07/2026
- Horário: 17h
- Árbitro: Facundo Tello (ARG)
- Assistentes: Juan Pablo Bellati (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
- Quarto Árbitro: Dario Herrera (ARG)
- Estádio: Gillette Stadium
- Local: Boston, Estados Unidos