França e Marrocos se reencontram quatro anos após semifinal da Copa; veja o que mudou

França e Marrocos se reencontram nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto, disputado em Boston, marca o segundo duelo entre as seleções em Mundiais. No Catar, em 2022, os franceses venceram por 2 a 0 na semifinal e avançaram para a decisão contra a Argentina.

Quatro anos depois, as duas equipes chegam em um momento diferente. A França segue com Didier Deschamps no comando e mantém boa parte da base que disputou a última Copa. Kylian Mbappé continua como principal estrela, agora cercado por jogadores que ganharam protagonismo nos últimos anos, como Ousmane Dembélé, Michael Olise e Désiré Doué.

Do outro lado, o Marrocos consolidou a evolução iniciada no Catar. A seleção africana manteve a espinha dorsal da campanha histórica de 2022, incorporou novas peças ao elenco e chega às quartas de final novamente após eliminar Holanda e Canadá no mata-mata.

Apesar da continuidade nas duas seleções, o favoritismo volta a estar do lado francês. A equipe busca o terceiro título mundial, enquanto os marroquinos tentam escrever mais um capítulo histórico e devolver a eliminação sofrida há quatro anos.

O vencedor encara, na semifinal, quem avançar do confronto entre Espanha e Bélgica. Esta partida ocorre nesta sexta-feira (10), às 16h.

ESCALAÇÕES DE 2022

França 2022: Lloris; Koundé, Konaté, Varane e Theo Hernández; Fofana, Tchouaméni e Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud.

Marrocos 2022: Bono; Dari, El Yamiq e Saïss; Hakimi, Amrabat, Ounahi, Mazraoui e Ziyech; En-Nesyri, Boufal.

*Em negrito estão os jogadores que foram convocados para o Mundial de 2026.