A agenda de jogos deste domingo (18) na Copa do Mundo do Catar conta com a grande decisão da competição. Argentina e França entrarão em campo buscando conquistar o tricampeonato, tendo em vista que as duas somam dois títulos mundiais cada. Confira agora o horário dessa partida e onde assistir o jogo.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (18)

COPA DO MUNDO