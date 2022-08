Botafogo tem baixas e retornos para enfrentar o Ceará na Série A

O técnico português Luís Castro tem desfalques e retornos no elenco do Botafogo para enfrentar o Ceará no sábado (6), às 16h30, no Engenhão, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 21ª rodada da Série A de 2022.

A principal novidade na lista de relacionados deve ser o lateral-direito Rafael, ex-Manchester United. O atleta está fora desde janeiro devido à lesão no tendão de Aquiles do pé esquerdo. Em contrapartida, o lateral-esquerdo Marçal sentiu um desconforto muscular na perna direita e não deve entrar em campo contra o Vovô.

Na terça-feira (2), o clube informou que um surto de virose gastrointestinal afetou 10 profissionais do departamento de futebol. A equipe ressaltou que os "máximos esforços e cuidados para plena recuperação de todos" . De acordo com o ge, dois jogadores foram hospitalizados.

No último boletim médico, tirando Rafael, o Botafogo não contava com nove jogadores: Breno, Kayque, Victor Cuesta, Diego Gonçalves, Del Piage, Gustavo Sauer, Carlinhos, Victor Sá e Joel Carli.

Na tabela de classificação, o Botafogo é o 12º colocado, enquanto o Ceará está em 14º. A duas equipes possuem 24 pontos, mas o time carioca está na frente por conta do número de vitórias: 7x5.

Uma provável escalação do Botafogo tem: Gatito Fernández; Daniel Borges, Philipe Sampaio, Mezenga e Hugo; Tchê Tchê, Lucas Fernandes e Eduardo; Lucas Piazon, Jeffinho e Erison.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil