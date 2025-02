Mingau, do Ultrage a Rigor, volta a ser internado em São Paulo

O músico Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, da banda Ultraje a Rigor, foi internado novamente, nessa sexta-feira (7), no Hospital Santa Catarina, em São Paulo. A informação foi divulgada no Instagram oficial do artista.

Veja também Zoeira Adriane Galisteu recebe alta e atualiza estado de saúde após cirurgia de emergência: 'Melhorando' Zoeira SBT não renova plano de saúde de Mingau, e baixista deve ficar sem cobertura médica, diz colunista

O baixista já havia passado quatro meses internado após ser baleado na cabeça, em setembro de 2024. Desta vez, ele deu entrada na unidade hospitalar com quadro de constipação e vômito.

Foto: Reprodução Instagram

De acordo com boletim médico, Mingau está estável e permanece em tratamento sob cuidados médicos, mas sem previsão de alta.

Relembre o caso

Em setembro de 2023, Mingau foi baleado em Paraty, no Rio de Janeiro, após ter o carro alvejado enquanto passava pelo bairro Ilha das Cobras. As investigações da Polícia apontam que o crime teria sido cometido por traficantes que comandam a região.

O caso ocorreu no trajeto com destino à São Paulo, ele estava próximo à Praça do Ovo. O carro do músico era de grande porte, cor escura e tinha película nos vidros, o que dificultava a identificação do motorista.

Segundo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), quatro dos cinco suspeitos do crime foram detidos. Em janeiro de 2024, Mingau chegou a receber alta e continuar o tratamento em um clínica, contudo voltou a ser hospitalizado em fevereiro.