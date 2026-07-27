O que é o Spawnd? Conheça a plataforma que permite jogar games no navegador sem instalar nada

Por muito tempo, para testar jogos de desenvolvedores e estúdios independentes, era necessário baixar um instalador externo para acessar as maiores lojas do mercado de videogames, como as já consagradas Steam e Epic Games nos computadores e PlayStation e Microsoft Store nos consoles.

Contudo, essa realidade pode estar prestes a sofrer uma grande mudança. Desde setembro do ano passado, um site desenvolvido por brasileiros permite jogar diversas "demos" - termo utilizado no mundo dos games para definir amostras de um jogo em andamento - diretamente de um navegador de internet.

"Sem downloads, sem instalações, sem contas. Basta clicar, jogar e compartilhar", é o lema do projeto Spawnd, desenvolvido pela Nuuvem, a maior loja de distribuição de jogos digitais da América Latina.

Em busca de entender como essa iniciativa funciona, o Diário do Nordeste conversou com o CEO do site, Fernando Ramos, e traz um passo a passo de como acessar, quais as vantagens e as principais demos para jogar.

Veja também Geek Valve divulga preços do Steam Machine, novo computador que promete rodar jogos a 4K Geek Rockstar Games anuncia pré-venda de GTA 6

O que é o Spawnd?

Spawnd tem a proposta de ser uma plataforma de teste de jogos gratuita. Não é preciso criar conta para começar a jogar, basta ter em mãos mouse, teclado ou um controle, se preferir.

Apesar de ter sido lançado há pouco menos de um ano, a ideia do que se tornaria o projeto foi pensada desde os anos de 2010. Porém, na época, ela não foi para a frente devido a um impasse tecnológico.

"Os navegadores de internet da época não tinham a tecnologia para puxar toda a capacidade de um dispositivo para conseguir rodar jogos mais pesados. Tivemos que esperar até que esse tipo de técnica estivesse disponível para que pudéssemos começar a trabalhar", explicou Fernando.

Durante a entrevista, o empresário citou alguns experimentos que ajudaram o time da Nuuvem a pensar em alternativas para o Spawnd.

Um deles é a iniciativa Xbox Cloud, em que é possível jogar games inteiros diretamente por streaming, sem a necessidade de possuir um hardware poderoso.

Fernando até pensou em seguir por um caminho parecido, mas descartou a possibilidade ao pensar nas filas.

Quando você entra no Cloud, tem uma fila de espera para poder jogar. Isso era a última coisa que queríamos para o Spawnd, nossa ideia sempre foi poder oferecer as demos de maneira instantânea". Fernando Ramos CEO da Nuuvem

Projeto contou com apoio internacional

O interesse da Nuuvem em desenvolver a plataforma chamou a atenção da Square Enix, publicadora japonesa por trás do jogo Final Fantasy, que pela primeira vez investiu em uma iniciativa brasileira voltada a videogames.

Essas contribuições, juntamente com o avanço da tecnologia, levaram a empresa a finalizar o desenvolvimento do Spawnd e torná-lo público em 11 de setembro de 2025.

Para conseguir fornecer as demonstrações sem baixar nada, o site usa um wrapper em HTML e WebGL, WebGPU e WASM, linguagens de programação presentes em navegadores como Google Chrome, Firefox e Microsoft Edge.

Essa tecnologia tem o papel de "chamar" uma ou mais funções, às vezes diretamente por conveniência, e às vezes adaptá-las para fazer uma tarefa ligeiramente diferente no processo.

Isso permite acesso em questão de segundos aos jogos, sem necessidade de conexão a um servidor por streaming. Então, mesmo que um usuário perca a conexão com a internet durante a gameplay, por exemplo, ele ainda vai continuar jogando.

Como jogar pelo Spawnd?

Legenda: Tela inicial da plataforma Spawnd. Foto: Reprodução.

As demos disponibilizadas pelo Spawnd estão disponíveis no site oficial da plataforma. Não é necessário fazer login, é só escolher um game e começar a jogar.

Assim que um título é escolhido, ele abre automaticamente em tela cheia, exatamente como um console. Quando necessário, um aviso no canto superior direito da tela recomenda o uso de um controle.

Toda a experiência é gerada na própria máquina do usuário. Os jogos podem demorar alguns minutos para carregar se sua conexão for lenta, por isso, é recomendável internet banda larga.

Preciso instalar algo?

Não é preciso baixar, instalar, nem criar conta. Os jogos abrem como um vídeo do YouTube: é clicar e jogar.

Dá para compartilhar os jogos?

Sim, o site oferece a opção de incorporar os títulos em outras páginas da internet, como um chat no Discord, inclusive nesta reportagem (veja mais abaixo)

No futuro, estão previstas funções sociais para que os jogadores possam interagir durante e fora dos jogos, como partidas multiplayer.

Quais jogos estão disponíveis?

Atualmente, o Spawnd conta com aproximadamente 60 demonstrações. Todas são fruto de esforços de desenvolvedores e estúdios independentes, algo almejado pela equipe da Nuuvem desde o começo.

"Eu digo que o Spawnd é uma grande vitrine para jogos independentes, que podem muitas vezes não encontrar espaço nas grandes lojas. A ideia é fazer com que mais pessoas conheçam esses trabalhos de maneira simples e gratuita", disse Fernando Ramos.

Segundo o CEO, a plataforma possui títulos de diversos locais do Brasil e do mundo, a exemplo de um jogo produzido na Suíça. Dentre os games em destaque, estão:

A Investigação Póstuma

Superhot

Pimbolas

Alien Strike: Blasting the Intruders

Arashi Gaiden