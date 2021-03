Wesley Safadão muda penteado e é comparado a João Inácio Jr; vote no melhor visual do cantor

O cantor Wesley Safadão gosta de mudar o visual quando pode. Conhecido no início da carreira pelo longo cabelo, o cearense sempre brincou com os diferentes penteados. Agora, com as madeixas em crescimento, ele chamou atenção das redes sociais pela semelhança com o corte do apresentador João Inácio Jr da rádio Verdes Mares.

Perfis de humor do Ceará postaram imagens do cantor com a frase "Bafulê". Wesley Safadão entrou na brincadeira e respondeu: "Sa-ba-dô", em referência ao modo do apresentador fazer anúncios de antigas casas de forró.

"Pois não que é que estão dizendo que o Wesley Safadão está a minha cara? Ou eu estou a cara do Wesley Safadão?", publicou João Inácio Jr no Instagram. Vale lembrar que o apresentador de rádio e TV foi cantor de forró nos anos 1990. Ele era dono da banda Malícia.

Nesta semana, o cabeleireiro de Wesley Safadão foi acionado muito cedo, em uma manhã, para fazer manutenção no cabelo do forrozeiro. Em vídeos, amigos do cearense, como o produtor musical Rod Bala, já brincaram com ele sobre a mudança no visual. Ainda em stories do Instagram, o cantor disse que vem fazendo hidratação.

Longo, curto, platinado e com topete

O cearense Wesley Safadão estreou no mercado do forró com um dos visuais mais fora do padrão. Com cabelo longo e liso, por conta de uma promessa que a mãe fez — pela cura de uma pneumonia — o forrozeiro logo despertou olhares na banda Garota Safada.

Em abril de 2017, o cantor abandou o cabelo longo para gravar o DVD "WS In Miami Beach". Um susto para todos nas redes sociais. Ele substituiu os longos fios por um grande topete.

No início de 2020, antes da pandemia do coronavírus, o cantor deixou o cabelo curto. Por conta do Carnaval, ele pintou o cabelo de loiro e também de rosa para as festas em Aracati (CE).