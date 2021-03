Wesley Safadão anuncia live do projeto 'TBT' para março; saiba como nasceu a produção audiovisual

Os fãs do cantor Wesley Safadão podem preparar o coração para acompanhar a primeira live do forrozeiro em 2021. Ele anunciou a transmissão do projeto "TBT", na noite deste domingo (28). O show virtual será realizado no dia 20 de março, pelo canal oficial do forrozeiro no YouTube.

Inicialmente, o "TBT" nasceu como produção audiovisual gravada na capital cearense em 2019. As imagens foram geradas no restaurante da família do cantor, no bairro Maraponga. No repertório do projeto, composições que Wesley Safadão interpretava com a banda Garota Safada como “Juras de Amor”, “Tentativas em Vão”, “Escravo do Amor”, “Fui Clonado”, “Disco Voador” e “Vai Esperar”.

Saiba como nasceu o projeto "TBT":



O projeto "TBT" foi um dos últimos eventos realizados em Fortaleza com público, antes dos primeiros casos da Covid-19 no Ceará. A festa chegou a ser realizada em outros estados como Sergipe e Rio Grande do Norte. Durante a pandemia, o cantor Wesley Safadão realizou diversas lives temáticas. Ele chegou a realizar 10h de transmissão em um dos shows virtuais.