Vicente Nery recebe alta médica e faz homenagem para profissionais da saúde; veja vídeo

O cantor Vicente Nery recebeu alta médica, nesta sexta-feira (23), após internação para tratar o diagnóstico da Covid-19. Ao deixar o hospital privado, o cearense fez uma homenagem aos profissionais de saúde.

No Instagram, o forrozeiro fez transmissão da saída do quarto até a portaria do hospital. Ele agradeceu aos fãs e amigos pelo dom da vida. "Deus me deu uma nova chance para viver. Quero agradecer a todos aos profissionais. E hora de bater o sino e dizer obrigado meus fãs. Muito obrigado aos fãs. Gratidão pela minha esposa".

Enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem foram parabenizados nominalmente, além da equipe de limpeza durante live com 3,5 mil pessoas. Do lado de fora do hospital, os familiares do cantor levantaram faixas com "Vicente Nery nós te amamos. Louvado pela sua vida".

Assista:



Internação na UTI

Vicente Nery chegou a receber cuidados em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). "Comprovei que a Covid-19 nos traz uma solidão sem igual", relatou o cantor aos profissionais de saúde.

Ainda na live, Vicente Nery disse que irá pedir ao governo do Ceará e ao Senado por políticas públicos aos profissionais que estão na linha de frente do combate a Covid-19. O forrozeiro ainda prometeu retornar no aniversário do hospital para realizar um show aos funcionários.

Legenda: Cantor chorou com faixas com palavras de força e otimismo Foto: Kid Junior

Lives durante a pandemia

Como a maioria dos cantores de forró sem eventos, durante o último ano por conta da pandemia do coronavírus, o cantor Vicente Nery realizou lives e participou de transmissões de amigos da música. A mais recente, realizada em março, aconteceu por convite de Taty Girl.

No ano passado, Vicente Nery realizou transmissões com ajuda de patrocinadores. No YouTube é possível assistir às lives "O show não pode parar em casa", "Vicente Nery para as mamães", "Churrasco do VN", "Feijoada do VN" e "Vicente Nery canta Sítio Siqueira".