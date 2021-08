"Se eu tô em campo, é certa sua derrota", canta Gabigol em trabalho de estreia na música

Prestes a completar 25 anos, Gabigol, camisa 9 do Flamengo, se prepara para se lançar no mundo da música. Lil Gabi – nome artístico fora dos gramados -, prepara o lançamento de “Sei Lá” nas plataformas digitais nesta segunda-feira (30), ao meio dia, e com direito a clipe no YouTube. As informações são do jornal O Globo.