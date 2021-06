Projeto de Beyoncé anuncia campanha contra a fome no Brasil

A organização social "BeyGood", projeto assinado pela americana Beyoncé, anunciou apoio à campanha "Tem Gente com Fome", neste domingo (13). A inicitiava visa ajudar famílias brasileiras em situação de insegurança alimentar.



"Tem gente faminta! Um ano após o início da pandemia do coronavírus, quase 500 mil vidas foram perdidas em decorrência da doença no Brasil e milhões de desempregados, famintos e miseráveis", diz o site da campanha em inglês.

Legenda: Publicação em rede social do projeto BeyGood Foto: Reprodução/Instagram

Uma arte com a frase "Braziian Lives Matter" acompanhada da bandeira do Brasil foi postada no Instagram da organização social de Beyoncé

No Brasil, nomes como Emicida, Zeca Pagodinho e Ailton Graça também apoiam a ação. Nos comentários, os fãs de Beyoncé vibraram com a ação. "Meu Deus, ela é a maior em tudo", declarou u internauta. "Obrigado, Beyoncé", agradeceram outros.

