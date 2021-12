'O Clone': veja resumo da novela desta quarta-feira (22)

No capítulo desta quarta-feira (22) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h45 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Jade tem conflito com Said por jantar de negócios.

Resumo O Clone de hoje, quarta (22); Jade sofre de preocupação de Said ver Lucas em jantar

Jade fica muito triste por saber que não teve a menor importância para Lucas. Jade pede para não ir ao jantar que Mohamed vai oferecer para os Ferraz, mas Said recusa.



Sem filtro, Leônidas fala para Maysa que Lucas não quer ir ao jantar por causa do histórico com Jade. Maysa finge que para ela não existe problema algum.



Xande se comove ao ver Mel chorando e tenta animar Mel. Alicinha troca resultados de exames de DNA, já conferidos por Edna.

Que horas começa a novela?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no "Vale a Pena Ver de Novo". Hoje (22), ela será exibida às 16h45, logo após a "Sessão da Tarde".

