Músico Gustavo Mioto estreia como ator ao lado de Maya Aniceto em série da Globoplay

Cantor será protagonista de “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
É Hit
Legenda: Gustavo Mioto fez aulas de interpretação para iniciar a carreira de ator.
Foto: Reprodução/Instagram

Durante show no Rio de Janeiro, no sábado (4), Gustavo Mioto revelou detalhes sobre sua estreia como ator. O cantor sertanejo, que soma hits e multidões de fãs pelo Brasil, se prepara para viver Diego em “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário", nova produção do Globoplay.

A série, que tem Maya Aniceto como protagonista ao lado do artista, será o primeiro microdrama da plataforma de streaming da Globo. A produção terá 50 episódios de até dois minutos cada e estreia prevista para dezembro.

“Vou fazer o Diego, que se passa por um músico para conquistar a Cindy. Tá sendo muito massa a experiência, todo mundo tem sido muito querido comigo lá. Ainda não comecei a gravar, mas a gente tá muito feliz. Como é minha primeira experiência com algo grande desse jeito, estão sendo muito pacientes comigo”, contou Mioto em entrevista ao Portal LeoDias.

Para encarar o novo desafio, o artista revelou que vem se preparando com aulas de interpretação e acompanhamento de um preparador de elenco.

“Eu fiz curso, e agora a gente tem um preparador comigo há um tempo, me ajudando a chegar no personagem, a entender as características e como funciona essa construção. A gente tá fazendo todo o processo para ser incrível”, afirmou.

Além da estreia como ator, Gustavo Mioto também vive um momento especial na música, com sua nova turnê intimista, que busca maior proximidade com o público.

“Essa turnê é muito especial pra mim. É legal trazer um pouco do sertanejo pro Rio, e o Rio sempre recebe a gente muito bem. É uma turnê para casas fechadas, com a banda toda, mas um repertório e cenário diferentes. Quero que cada show seja único, com troca real com quem tá ali”, explicou.

Dispositivos móveis

Nesta semana, a Globo anunciou que o projeto “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário” faz parte de sua estratégia de inovação, voltada para o consumo em dispositivos móveis.

A proposta é explorar conteúdos curtos e verticais, ideais para celulares e redes sociais. Segundo a emissora, os seis ou sete primeiros episódios do microdrama serão disponibilizados gratuitamente para todos os usuários logados no Globoplay e também no YouTube. Os episódios seguintes estarão disponíveis exclusivamente para assinantes, inicialmente apenas na versão mobile da plataforma.