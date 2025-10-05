Músico Gustavo Mioto estreia como ator ao lado de Maya Aniceto em série da Globoplay

Durante show no Rio de Janeiro, no sábado (4), Gustavo Mioto revelou detalhes sobre sua estreia como ator. O cantor sertanejo, que soma hits e multidões de fãs pelo Brasil, se prepara para viver Diego em “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário", nova produção do Globoplay.

A série, que tem Maya Aniceto como protagonista ao lado do artista, será o primeiro microdrama da plataforma de streaming da Globo. A produção terá 50 episódios de até dois minutos cada e estreia prevista para dezembro.

Veja também Zoeira Taylor Swift vende 2,7 milhões de cópias do novo álbum Zoeira Ex de Travis Kelce reage a suposta indireta em nova música de Taylor Swift Zoeira Influenciador Junior Dutra morre após complicações de procedimento estético

“Vou fazer o Diego, que se passa por um músico para conquistar a Cindy. Tá sendo muito massa a experiência, todo mundo tem sido muito querido comigo lá. Ainda não comecei a gravar, mas a gente tá muito feliz. Como é minha primeira experiência com algo grande desse jeito, estão sendo muito pacientes comigo”, contou Mioto em entrevista ao Portal LeoDias.

Para encarar o novo desafio, o artista revelou que vem se preparando com aulas de interpretação e acompanhamento de um preparador de elenco.

“Eu fiz curso, e agora a gente tem um preparador comigo há um tempo, me ajudando a chegar no personagem, a entender as características e como funciona essa construção. A gente tá fazendo todo o processo para ser incrível”, afirmou.

Além da estreia como ator, Gustavo Mioto também vive um momento especial na música, com sua nova turnê intimista, que busca maior proximidade com o público.

“Essa turnê é muito especial pra mim. É legal trazer um pouco do sertanejo pro Rio, e o Rio sempre recebe a gente muito bem. É uma turnê para casas fechadas, com a banda toda, mas um repertório e cenário diferentes. Quero que cada show seja único, com troca real com quem tá ali”, explicou.

Dispositivos móveis

Nesta semana, a Globo anunciou que o projeto “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário” faz parte de sua estratégia de inovação, voltada para o consumo em dispositivos móveis.

A proposta é explorar conteúdos curtos e verticais, ideais para celulares e redes sociais. Segundo a emissora, os seis ou sete primeiros episódios do microdrama serão disponibilizados gratuitamente para todos os usuários logados no Globoplay e também no YouTube. Os episódios seguintes estarão disponíveis exclusivamente para assinantes, inicialmente apenas na versão mobile da plataforma.