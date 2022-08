Maraisa beija fã em show no Rio Grande do Sul após ele exibir recados no celular; veja vídeo

Um fã subiu no palco de Maiara e Maraisa e acabou beijando Maraisa no show de Tapejara, interior do Rio Grande do Sul. O jornalista Alexandre Pessoa, de 22 anos, mandou recados pelo celular e recebeu um selinho da sertaneja na noite da segunda-feira (8).

Ele revelou ao G1 que o desejo já era antigo, e disse ainda que alguns dias antes, no show de Fernando e Sorocaba, pediu a Fernando, ex da Maraisa, para ajudá-lo na missão: "Começou com uma brincadeira. Eu acho ela linda e, muito tempo antes do show, estava brincando com uns amigos que iria pedir para o Fernando tentar me ajudar com ela".

Maraisa dança com fã e dá selinho nele no palco; assista:

Fernando prometeu na apresentação que "daria uma forcinha" para Alexandre. O jovem de 22 anos comentou que a cantora foi "super simpática" e disse ainda que foi "o mais respeitoso possível". "Ela é linda demais", dispara.

Repercussão

"A repercussão é meio estranha para mim, nunca imaginei nada disso. É aquela fama boba, mas é engraçado. A Maraisa tem o poder de transformar tudo por onde passa", contou o jornalista.

Na terça-feira (9), Alexandre, que trabalha em uma rádio, abriu seu programa com a música Medo Bebo, de Maiara e Maraísa. "É, e na hora que eu te beijei foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes", diz a letra.