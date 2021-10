Humorista Cremosinho tatua iniciais de Wesley Safadão em uma das nádegas

O humorista Cremosinho tatuou as iniciais do cantor Wesley Safadão no bumbum e mostrou a homenagem inusitada durante uma live no Instagram. Momento aconteceu no show do forrozeiro cearense em Cancún, no México.

"Fiz uma tatuagem em sua homenagem, em um lugar que ninguém dá de primeira, tem que conquistar. Mas com você, Safadão, foi de primeira", diz o influenciador digital antes de abaixar parte do calção e mostrar o desenho.

Tirullipa, que estava presente na revelação, brincou: "Ele tatuou WS no carretel". Safadão entrou na brincadeira e deu um tapa na nádega de Cremosinho para "batizar" a tattoo.

Safadão compartilhou o vídeo do momento no Instagram e comentou, ao lado de emojis de risos: "Vê se eu dou conta".

