Ex-companheiro de Mc Marcelly é preso suspeito de agredir e mantê-la em cárcere privado

O ex-companheiro de Marcely Almoaya da Silva, a Mc Marcelly — autora de hits como "Coraçãozinho" e "Bigode Grosso" — foi preso suspeito de agredi-la e de mantê-la em cárcere privado no Rio de Janeiro. Segundo informações da TV Globo, a audiência de custódia de Francimar Jorge Cavalcante será nesta segunda-feira (3).

Em depoimento, a cantora confirmou que foi agredida em abril e rompeu o relacionamento. No dia 27 daquele mês, ela diz ter sido convencida a voltar para casa e que foi levada para uma viagem sem consentimento. Mc Marcelly declarou que não tinha acesso ao próprio celular.

Ao retornar da viagem, Mc Marcelly começou a ser mantida em cárcere privado, mas conseguiu ligar para o irmão e avisá-lo. Ela disse ter sido trancada no apartamento pelo ex-companheiro. Desde então, o irmão não conseguia mais fazer contato.

Ação policial

Em contato com a Polícia, o irmão da cantora apresentou fotos e áudios da suposta agressão.Com as informações, os policiais foram até à casa onde Mc Marcelly estava com o ex-companheiro. A Polícia Militar afirma que arrombou a porta, depois de 50 minutos sem que ninguém respondesse.

Os dois foram encontrados no quarto e, ainda segundo a PM, Mc Marcelly começou a chorar após ser perguntada sobre as supostas agressões. Eles foram levados para a delegacia. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso) e será investigado pela 24ª DP (Piedade). Francimar tem passagens por desacato e desobediência.