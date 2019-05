Ao planejar uma viagem, de logo, pensamos em adquirir passagem, por vias terrestre ou área.

Na Viagem Astral somos animados por outra realidade. Comprar passagem não é bem o termo. Essa viagem é especial. O trajeto tem o esboço vindo da mente. Nenhuma previsão quanto a roteiro, meio de transporte, ou seja lá qual for a providência para efetuar o deslocamento em viagem. Há um envolvimento mental estabelecendo o caminho a ser percorrido. Viagem Astral. Temática. Evolução na forma de pensar. Ajustar pensamento e ação num passeio onde inexiste materialização do projeto de viajar. Passeio espiritual descontraído.

Detalhes cuja "preparação" e desenvolvimento escapam ao lugar comum dos anseios que despertam essa forma de viajar. Viagem Astral como uma faculdade própria da alma que tenta o transporte de um local a outro, na tranquilidade advinda do estado de sono. É o pensar positivo na aclimatação das ideias a fim de conhecer os outros planos de vida. Sugerir a nós mesmos o modo de conhecer os páramos celestiais da existência espiritual. Exercício consciente ancorado na força das orações. Sistemática abordagem em que o consciente equilibra com a vontade de crescer pelo conhecimento.

Viagem Astral possibilitando o privilégio da liberdade moral para dialogar com os nossos queridos entes pontilhando no além dos planos físicos. O despertar pelos estudos contidos na obra básica da Codificação da Doutrina Espírita com a assinatura de Allan Kardec.

As viagens astrais têm o escopo de aprofundar pesquisas na temática da própria vida. Encontros maravilhosos com a fraternidade dos que buscam as luzes do saber. Nosso comentário a respeito dessas viagens astrais surgiu da leitura de "Iniciação - Viagem Astral", na autoria de João Nunes Maia. Um livro com soberbas aulas das experiências da vida além da vida.