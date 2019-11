Trailer do livro

A grande novidade no mundo editorial é a interessante possibilidade de promover o produto chamado livro através de um filminho de curta duração, digo em um movie, o chamado "book trailer", voltado, no momento, para autores e editores independentes.

Assim, de saída, dois pontos muitos positivos: uma promoção do livro pela linguagem visual (cinema ou vídeo) e, ao mesmo tempo, uma estratégia de sobrevivência tipo "expor para vender e não morrer".

O mundo digital e vivência em rede social permitiram esse 'promo', essa visibilidade que é, realmente, bem estratégica, em nível de marketing de vendas. Aliás, tudo isso não é novo. Todos estão familiarizados com os treileres de filmes que são lançados como forma de convites e divulgação em época de pré-lançamentos.

E, com o livro, não há muita diferença. Nesta linha, o "book treiler", como no filme, permite que o seu leitor, o público em geral, tenha contato com um material de forma intensa e personalizada, por intermédio de imagens, cenas, trilhas sonoras e textos, utilizando simplesmente a ferramenta de edição de vídeo. Normalmente, essa alternativa tem traços simples e bem característicos.

Primeiro, como estratégia de venda, não pode constituir um resumo do livro, como não é no filme que se deseja vender, porque não poderá apresentar planos longos, imagens que se tornarão cansativas.

O efeito, neste caso, será o contrário e provavelmente não atrairá a atenção do leitor que poderá considerá-lo chato e enfadonho.

Outra característica bem marcante da divulgação do livro é que essas imagens devem ser simples, objetivas e, ao mesmo tempo, envolventes.

Isso também quer dizer que tudo deve ser de curta duração e seguida de muita seletividade e contenção. Então, tudo deve ser bem roteirizado.

Assim, não haverá espaço para narração exagerada, quando as palavras devem ser perfeitamente adequadas, sem ruídos, ou quando, da mesma forma, não tenha narração, mas apenas trilhas sonoras, a sugestão é que as legendas não sejam também muito longas.

Durval Aires Filho

Desembargador